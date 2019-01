''Las salidas de Yosimar y Ferreira no estaban planificadas''

Cristian Díaz no dejó nada a la improvisación con Santa Tecla. Lo que sí se le escapó de las manos fue la salida de dos de los titulares extranjeros: el colombiano Yosimar Quiñónes y el brasileño Ricardo Ferreira.

El primero era fórmula con Alexánder Mendoza y, cuando faltaba, era cubierto por Juan Barahona y el juvenil Geovany Ávila. Ferreira inició el torneo anterior junto con Harold Alas y el paraguayo Gustavo Guerreño pero en el camino quedó solo y fue el único delantero nato.

Díaz comentó a EL GRÁFICO qué necesita Tecla para cerrar filas y encarar el Clausura 2019 así como la Copa El Salvador.

''En diciembre estaba factible la posibilidad de tener cinco extranjeros y lo habíamos proyectado así pero finalmente esto se aplicará hasta la otra temporada. Con la salida de Yosimar y Ferreira nos quedaron dos problemas, veíamos de un lado y para otro que no teníamos esto planificado ni presupuestado", dijo.

"(El cuarto fichaje) estará más ligado a un defensa central porque tenemos a Soto y Mendoza en la zaga central y dos juveniles suplentes como Ávila y Velásquez", indicó Díaz.

El DT habló de cómo manejó terminar con una plantilla corta el Apertura 2018. ''Hemos incorporado siete futbolistas pero nos falta uno aún... Ahora ya tendremos un plantel más largo y tendré el máximo inconveniente de que rindan bien y me pongan en aprietos para que jueguen. Para un entrenador no es bueno tener solo un once en la cancha y no tener variantes porque a lo largo del camino si no las tienes lo terminas sufriendo''.

En cuanto al margen de tiempo entre la final del Apertura 2018 al inicio del Clausura 2019 donde no hay menos de un mes de diferencia, lo toma así: ''El calendario se armó de esta manera y así toca y nos preparamos para eso. Desde el 16 de diciembre estábamos trabajando, los inconvenientes siempre los tienes que convertir en oportunidades".

"Así pensé cuando tuvimos plantilla corta, que más que pensar que era una piedra en el zapato era una oportunidad'', finalizó.