La salida de Luis Suárez del Barça se complica

La salida del uruguayo Luis Suárez del Barcelona, que este lunes parecía encarrilada tras alcanzar un acuerdo sobre la liquidación del contrato, se ha complicado, después de que trascendiera el interés del Atlético de Madrid.



Según ha podido saber EFE, la base del acuerdo residía en que este era factible solo si el jugador firmaba por un equipo que no estuviera en una lista previamente pactada por ambas partes y cuya composición no ha trascendido.



En el acuerdo, ambas partes cedían. El Barcelona pagaba una parte de la temporada que le queda al jugador y Suárez renunciaba a la otra parte.



El acuerdo estaba prácticamente cerrado, pero se ha producido un giro de guion, seguramente al conocer desde la cúpula directiva azulgrana que el club interesado en Suárez es el Atlético de Madrid, uno de los principales rivales de los barcelonistas en la liga española.



Según diferentes informaciones, en la lista de clubes a los que no podría ir Suárez, si el Barcelona le daba la carta de libertad, se encontrarían el Real Madrid y los dos equipos de Manchester (City y el United), además del Paris Saint Germain.



El desencuentro entre las dos partes se podría haber producido al conocerse el interés del Atlético y ante la idea desde el club azulgrana de incluirlo también en esa lista de equipos.