La rivalidad entre Alianza y Santa Tecla, capítulo a capítulo

Hay una historia en curso en el fútbol salvadoreño. La que vivimos en la actualidad es la rivalidad entre el Alianza y el Santa Tecla. Y tendrán que pasar varios años para saber cómo terminará el relato futbolístico.Si tomamos la foto en este momento, nos encontramos que el Santa Tecla le ha ganado dos finales consecutivas y estamos a cincos días de que se vuelvan a enfrentar en un tercer encuentro por la corona nacional, la del Apertura 2017 sin que haya un claro favorito.Si hacemos una toma más amplia, las estadísticas nos dicen que se han enfrentado 24 veces de manera oficial en el campeonato nacional y que 10 de ellos los ganaron los periquitos, ocho fueron empates y seis terminaron en victorias para el cuadro capitalino.En cuanto a goles, la serie particular se apreta un poco más ya que los tecleños han marcado 36.Mucho se ha remado desde el inicio de esta rivalidad que en realidad comenzó con un partido amistoso en junio de 2008 cuando el Santa Tecla apenas tenía un año de historia y aún militaba en la segunda. El encuentro terminó en un 4-0 a favor de los albos.De manera oficial, blancos y verdes chocaron por primera vez en julio de 2012, en la segunda fecha del torneo Apertura de ese año. El Alianza, en el Cuscatlán, no tuvo piedad del benjamín y ganó con un contundente 7-1.Los albos tomaron el dominio en el arranque de la serie, tanto que el Santa Tecla tuvo que esperar hasta la undécima vez que se midieron para sumar su segunda victoria ante los capitalinos.Ahora el tono ha cambiado. Hoy el Santa Tecla domina, pero apenas estamos a medio camino y sin saber cuántas finales pueden llegar a disputar.El primer gran duelo que tuvieron fue inesperado. En diciembre de 2016 no eran los favoritos para llegar a la final, pues los tecleños terminaron terceros y los albos cuartos. Sin embargo, eliminaron al Águila y al Sonsonate, respectivamente y chocaron en una final vibrante que ganaron los verdes 3-2.Seis meses después sí eran favoritos y en una nueva final, el Tecla arrasó con un 4-0. Y la historia continúa.Apertura 2017 Santa Tecla 1-1 AlianzaApertura 2017 Alianza 1-1 Santa TeclaClausura 2017 Alianza 0-4 Santa TeclaClausura 2017 Alianza 0-2 Santa TeclaClausura 2017 Santa Tecla 0-2 AlianzaApertura 2016 Alianza 2-3 Santa TeclaApertura 2016 Alianza 4-2 Santa TeclaApertura 2016 Santa Tecla 1-0 AlianzaClausura 2016 Santa Tecla 1-0 AlianzaClausura 2016 Alianza 1-2 Santa Tecla