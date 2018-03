La ridícula causa por la que fue expulsado un jugador en el fútbol inglés

LONDRES. Max Crocombe, guardameta del modesto Salford City, equipo de la sexta división inglesa, fue expulsado este sábado por orinar en pleno partido de su equipo.El neozelandés Crocombe, de 24 años, vio la tarjeta roja en el minuto 87 de la victoria del Salford, conjunto propiedad de Peter Lim y de los exfutbolistas Ryan Giggs, Gary Neville, Paul Scholes, Phil Neville y Nicky Butt, por 1-2 sobre el Bradford Park Avenue."La persona de seguridad le dijo en dos ocasiones que no lo hiciera y lo hizo igualmente", declaró Colin Barker, asistente en el estadio de Park Avenue. "No vi lo que sucedió y creo que el árbitro tampoco, pero le expulsó porque se lo comunicó el juez de línea", añadió.El portero neozelandés, llegado el pasado verano procedente del Oxford, se disculpó a través de su cuenta de Twitter y dijo que su intención "nunca fue la de ofender a nadie"."Me gustaría pedir perdón por el incidente de hoy. Me encontré en una posición muy incómoda y cometí un error que echó a perder la que ha sido una victoria de mucho mérito. Mi intención nunca fue la de ofender a nadie y quiero disculparme con los dos clubes y con todos los aficionados. No volverá a ocurrir", aseguró Crocombe.