La respuesta de Gerson Mayén tras el codazo a Raúl Renderos

Gerson Mayén, volante del Santa Tecla, pidió este lunes al capitán del FAS, Néstor Raúl Renderos, que "no se haga la víctima" tras difundirse un video en el que el tecleño le da un codazo cerca de la nuca a su rival deportivo.

"Dicen falta de profesionalismo y la patada que me da en el piso no la comenta (Renderos), si vamos (a) hablar, hablemos bien. No nos hagamos las víctimas porque de esos hay muchos", escribió en su cuenta de Twitter.

Este es el tuit que Mayén publicó menos de una hora después de que EL GRÁFICO publicara la nota en la que se menciona el golpe que dio a Renderos.

Dicen falta de profesionalismo y la patada que me da en el piso no la comenta, si vamos hablar hablemos bien. No nos hagamos las victimas porque de esos hay muchos!!! No fue la mejor conducta pero pasó y nada!! — Gerson Levi Mayen (@Gmayen14) 26 de marzo de 2018

Durante el partido entre el Santa Tecla y el FAS, ganado este domingo por los pericos por 2-0, se observa en un video de Mundo FAS que el "10" tecleño propina un codazo por detrás al capitán felino.

De igual forma, Mayén reconoció que la suya "no fue la mejor conducta pero pasó y nada".

"Durante el partido, Renderos me pegó dos patadas. Una cuando estaba en el suelo. Leí unas declaraciones en las que dice que lo mío fue falta de profesionalismo. Pero falta de profesionalismo es dar patadas y no jugar fútbol. Eso es lo que más me molesta, que diga que es falta de profesionalismo. Él comenzó a tirar patadas por gusto. Estábamos dominando el juego y entiendo que la desesperación causa eso", apuntó el volante del equipo verdiazul en charla con EL GRÁFICO.

"A ÉL NO LE PIDO DISCULPAS"

Mayen insistió en el sentimiento de frustración de parte de Renderos y dice que era lógico ante la superioridad del Santa Tecla ante FAS.

'"Él (Renderos) sabe lo que hizo, que no venga a hacerse el inocente. Yo no hago eso, pero sí, uno se molesta por una provocación. Soy un jugador que es raro que haga estas cosas. La verdad es que cuando pegan sin balon, te da rabia", apuntó el volante del equipo tecleño.

El jugador admitió que no debió haber golpeado a Renderos. ''Hice algo que no debía haber hecho. Pero es parte del fútbol. Es de pedir disculpas porque sí, tal vez no era el momento para hacerlo, pero cualquiera se equivoca en el fútbol. Yo ofrezco una disculpa a la afición, a toda la gente que vio esa acción. A él no le pido disculpas'", dijo Mayén.