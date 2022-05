La respuesta de Mbappé a Florentino: "Espero sea comprensivo con mi decisión "

Se han revelado fragmentos de la respuesta de Kylian Mbappé a Florentino Pérez para rechazar la oferta de ser fichado por el Real Madrid. Según adelantó el periodista español Jugones, Josep Pedredol, el jugador francés informó la decisión vía Whatsapp al pope de la institución merengue.

El texto fue en francés y según relató Pedredol en una transmisión en vivo del programa el Chiringüito de Jugones, Mbappé se refirió de forma "cariñosa" a Florentino Pérez.

PODES LEER:

Este fue el mensaje, según Pedredol de Mbappé a Florentino Pérez. "Le comunico que he decidido quedarme en el PSG, quiero agradecerle la oportunidad que me ha dado de jugar en el Real Madrid, el club del que he sido fan desde pequeño, espero que sea comprensivo con mi decisión".

Pedredol incluso aseguró que Mbappé llegó a desearle buenas vibras a Florentino Pérez para el próximo compromiso del Real Madrid en la Champions League. "Suerte en la final de la Liga de Campeones".