La redes sociales estallan con la histórica remontada del Barcelona

Pocos pensaron que luego del gol del PSG, el Barcelona tuviera opciones reales de remontar. Sin embargo, el equipo azulgrana logró la remontada y en el último minuto, con un gol de Sergi Roberto, logró una de las remontadas más grandes de la Liga de Campeones.

En redes sociales, los jugadores azulgrana no dejaron de celebrar. La mayoría de ellos expresaron su emoción luego del partido que les da el boleto a los cuartos de final en la Liga de Campeones.

Pero no solo los jugadores, sino también el mundo del deporte se volcó a felicitar al cuadro azulgrana.

Así lo vivieron:

Aun no se acabo..It's not over yet..Henüz hiçbir sey bitmedi! ???? #ForçaBarça pic.twitter.com/ghSi2FBEf2