La redención de Roberto Domínguez: "Fue el mejor partido que le he visto"

Roberto Domínguez lideró la defensa salvadoreña junto a Eduardo Vigil. Para el jugador del Chalatenango fue la vuelta a la titularidad en uno de los partidos más importantes de la selección en los últimos años y respondió con creces.

Pero además el técnico Hugo Pérez destacó que el central se sobrepuso a las dudas que pudo generar su juego y mostró su compromiso y mentalidad cuando el equipo más lo necesitó y ante la ausencia de Eriq Zavaleta en el centro del área.

El DT lo dejó claro anoche en El Gráfico TV: "A Domínguez venían atacándolo. Diciéndole que no servía y que no tenía nivel y hoy fue el mejor partido que le he visto hacer y se lo merece, porque estaba sufriendo. Demostró que puede jugar a cualquier nivel", dijo.

La buena noticia para la selección además es que demostró tener una defensa profunda con variantes porque no pesó la ausencia de los hasta ahora titulares Ronald Rodríguez y Zavaleta.

"Cuando uno quiere hacer algo y tiene ese reto, lo demostró. Estuvieron fantásticos hoy y me pareció la forma en que jugaron", reiteró Pérez. La selección viajó a Costa Rica donde tendrá su segundo compromiso contra la selección tica, en el estadio Nacional.