La reacción de Bilardo al enterarse de la muerte de Maradona

Pasó más de un año de la muerte de Diego Armando Maradona, aquel 25 de noviembre del 2020, y mucho se dijo sobre cómo el exentrenador argentino Carlos Bilardo, íntimo amigo del diez, se enteraría de esta noticia. Aquejado por una enfermedad neurodegenerativa desde 2017, su familia lo mantiene muchas veces a resguardo de las novedades para evitarle grandes sobresaltos en sus emociones, motivo por el cual hasta ayer no habían encontrado el momento indicado para contarle la noticia sobre la muerte del Diez.

Ahora, cuando es protagonista de la convocante bioserie, producción de HBO Max, que retrata la historia del legendario director técnico de la selección argentina, se enteró de la partida del astro del fútbol al ver el último capítulo. “Bilardo ve la pantalla que cuenta la muerte de Diego y no dice nada. Simplemente, junta las manos”, así lo narró el periodista Ezequiel Fernández Moores para Cenital.

Por lo pronto, desde la familia y el entorno del Doctor no confirmaron ni desmintieron la información de Fernández Moores. Si bien en el pasado, el círculo cercano a Bilardo evitó contarle lo sucedido, a pesar de que el exdirector preguntó en varias oportunidades por Maradona, todo parece indicar que esta vez habría tomado conocimiento de la historia.

Días atrás, en una entrevista con el programa Super Deportivo de Radio Villa Trinidad, su histórico ayudante de campo, Miguel Ángel Lemme, contó que Bilardo se había emocionado con una parte del material donde aparece su hija, Daniela, al principio de la serie.

“No lo quieren cargar porque dura un montón, entonces la van viendo por partes. El médico les dijo a los familiares que dejen que pasar una semana o diez días a que baje la emoción que tuvo viendo a la hija. Hay que dejarlo que baje a tierra otra vez, que vaya despacito”, había contado.

Lemme también explicó una de las picardías de Bilardo hoy en día: “Por ahí, se queda dormido cuando estamos hablando. El duerme así, cada 10 minutos y se despierta. Se hace el dormido y escucha todo”. Y contó una anécdota reciente de una de sus visitas: “Llegué y estaba almorzando. Tomé un café. Nos quedamos charlando. Le mostré un video que me mandaron en el que está bailando, cantando. Le digo ‘¿quién es este?’ , y me dice ‘dejame ver, no me tapes... este soy yo bailando’”. En ese sentido, definió a su exjefe como “un tipo muy alegre”, y admitió que lo quiere como a “un hermano, un tío, un papá”.