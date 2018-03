La razón por la que Gustavo Guerreño ganó el Hombre Gol

El paraguayo Gustavo Ariel Guerreño del líder e invicto Alianza se convirtió en el segundo jugador de origen guaraní en ganar la presea del Hombre Gol al alcanzar en goles al atacante panameño de Sonsonate, Armando Polo que terminó la liga también con 15 goles pero el canalero anotó seis goles de penal lo que provocó que Guerreño que sumaba 12 antes de la jornada 22 ganará el trofeo al anotar solo un penal en su carrera por el título de goleo precisamente el último gol de Alianza ante el Águila en el triunfo capitalino por 5-0 donde el atacante paraguayo firmó un triplete para completar su gesta.



Una de las condiciones que se usa para determinar al ganador del Hombre Gol en caso de existir empate de goles entre dos o más jugadores (toda vez que no haya un salvadoreño en la lucha) es que se le otorgará la presea al jugador que haya anotado menos penales en el torneo.



EL GUANTE DE ORO

Por su parte, el argentino Matías Nahuel Coloca, portero de FAS, se agenció la presea El Guante de Oro tras finalizar las dos vueltas de clasificación del torneo Apertura 2017 como el mejor portero de la liga nacional al alcanzar un porcentaje de 0.83 goles por partido luego de recibir 15 goles en 18 partidos de liga y ganarle por seis centésimas al meta uruguayo de Alianza, Víctor Rafael García que terminó en segundo lugar con 0.88 de promedio de gol permitido por partido tras recibir también 15 goles pero en 17 juegos.



Coloca no miró acción con su equipo ante el Dragón en la fecha 22 de la liga lo que provocó que el portero nacido hace 32 años en la ciudad de Pehuajó de la provincia de Buenos Aires ganara de antemano el premio ya que el meta charrúa de los albos no pudo alcanzarlo pese a que no recibió gol en el partido ante el Águila.



Coloca como García mantenían desde hace varias jornadas la puja por ganarse el trofeo que entrega El Gráfico donde terció también el meta mexicano Joel Almeida del campeón Santa Tecla que terminó tercero en la lista final al permitir 20 goles en igual cantidad de partidos de liga para con un promedio de un gol permitido por juego.