La razón por la que Cristian Sánchez fichó con Sonsonate

Luego de cinco años con el Isidro Metapán, el volante Cristian Sánchez decidió dar un giro en su carrera y aceptó jugar con el equipo de su tierra natal, el Sonsonate.

El volante, que destacó en el Apertura 2017 por sus goles de tiro libre, dijo que su familia fue pieza clave en la decisión.

¿Cómo explicas este cambio de aire en tu carrera, al llegar al Sonsonate?

Estoy agradecido por la oferta del Sonsonate. Fueron cinco años y tres títulos con el Metapán, salí de buena forma, pero todo lo que inicia debe terminar. Uno va viendo la conveniencia y me toca pasar al Sonsonate.

Sé que estoy en casa, será una nueva experiencia y quiero meterle con todo porque estamos abajo en la tabla, en una posición difícil. Todos tenemos que meternos en la mente que debemos de ganar para sacar al equipo adelante.

¿Qué te motivó para firmar con el Sonsonate?

Más que todo por una nueva experiencia, toda mi familia quería que me viniera. Me preguntaban por qué siendo de Sonsonate no vestía estos colores. Jugué hace como 16 años en este equipo pero en segunda división. Uno quiere nuevas experiencias y que la familia esté mejor.

¿Ya no tenías contrato con el Isidro Metapán?

No, tenía una cláusula que cada torneo tenía que renovar, allí tomé la decisión. La nueva directiva me tomaba en cuenta también, y me vine agradecido. Me tenían cariño, pero otra experiencia viene.

Este equipo se está reforzando con jugadores de experiencia, ¿cómo ves el armado de cara el Clausura 2018?

Hay bastante juventud, pero el equipo debe estar armado con ambos, hay buenos jugadores y los que lleguen deben aportar, tratar de transmitir esa experiencia.

¿Qué le ofreces a la afición sonsonateca ahora que vestirás estos colores?

Siempre que venía a Sonsonate me decían que cuándo jugaría en el equipo, con esta camisa verde. Me siento motivado porque una barra que puede compararse con una de las grandes, como las de FAS y Águila, por el empuje. Tenemos que ganarnos el cariño de la afición. Dar espectáculo para que el estadio siempre esté lleno.