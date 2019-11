La razón por la cual Gallardo es serio candidato a DT del Barcelona

El Barcelona salió silbado del estadio Camp Nou luego de firmar el empate sin goles ante el Slavia, una escena poca veces vista en el tiempo moderno, que reflejó serios problemas en el rendimiento del equipo de Ernesto Valverde, que otra vez es el más señalado por la mala imagen del club.



Ante eso, el entrenador de River Marcelo Gallardo volvió a aparecer en el mapa del Can Barca como posible sustituto de Valverde.



Pero ¿por qué Gallardo es serio candidato a dirigir al club blaugrana?

La respuesta tiene su origen en la pasada gala de los Premios The Best, en donde el jugador más emblemático del Barcelona, Lionel Messi fue condecorado como el mejor jugador del año.



El astro argentino votó por tres técnicos para el premio al mejor DT, y en orden jerárquico, Leo lo hizo de la siguiente manera: Pep Guardiola, Pochettino y Gallardo.

Messi, en la gala de los Premios The Best 2019, donde fue galardonado como el mejor jugador del mundo en el 2019



Pep dijo que jamás volvería al Barcelona como DT del primer equipo, sino como formador. Pochettino dijo, con orgullo, que nunca dirigiría al Barca, porque es españolista declarado y la única opción viable para el Can es el "Muñéco", considerado por el mismo Guardiola, como uno de los mejores entrenadores del mundo.



La valoración de Messi a Gallardo como el tercer mejor entrenador del mundo es sin duda un gran guiño y un votó de peso, suficiente para poner al Muñeco como serio candidato a dirigir al Barcelona ante una posible destitución de Valverde.