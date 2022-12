La propuesta de CONMEBOL de cambiar el escudo de Brasil en homenaje a Pelé

La Conmebol, en palabras de su presidente Alejandro Domínguez, propuso este domingo a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), que cambie tres de las cinco estrellas que lucen en el pecho de su camiseta por sus campeonatos del Mundo por tres corazones, en homenaje a un Pelé que nació hace 82 años en Tres Corazones (Minas Gerais).

������ Em evento no Catar, a CONMEBOL enviou uma mensagem de apoio a @Pele e propôs a mudança de três estrelas por três corações na camisa da @CBF_Futebol. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) December 11, 2022



La iniciativa fue puesta en marcha durante un acto celebrado en Doha (Catar) para rendir tributo y dar aliento a Edson Arantes do Nascimento 'Pelé’, ingresado desde el 29 de noviembre en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, donde se recupera satisfactoriamente de una infección pulmonar, según los médicos.



“Como Conmebol proponemos a la CBF, para que Pelé viva siempre en la camiseta de todos los que amamos el fútbol, que cambie tres de sus estrellas por tres corazones. Para que todos sepan que, aunque no fuera solo él el artífice de los tres campeonatos del Mundo, porque el fútbol es un deporte de equipo, hizo que naciera el ‘jogo bonito’”, dijo Alejandro Domínguez.



“Queremos hacerle este reconocimiento en nombre de donde viene Pele, de donde nació el fútbol y el ‘jogo bonito’, de los países que forman la Conmebol. Es un ‘crack’ que ya vive en el corazón de todos nosotros. Fuerza y larga vida al rey”, continuó.



“Pelé fue motivo de inspiración porque con él nació el número ‘10’. La verdadera camiseta del crack, del ídolo, de la estrella, del superdotado. A partir de él, se vuelve motivo de inspiración, pero Pelé es incomparable”, aseguró.



Alejandro Domínguez insistió en su mensaje de ánimo, en nombre de Conmebol, hacia Pelé.



“Estamos de su lado en este partido que está jugando. Es el momento adecuado de rendirle de nuevo homenaje y que él sepa que va a vivir en el corazón de cualquiera que ame el fútbol. Nuestra labor es que la gente siga conociendo y amando a Pelé”, declaró.



Por su parte, el brasileño Fernando Sarney, representante de Conmebol en la FIFA, también expresó unas palabras de cariño hacia su compatriota Pelé.



“Muy emocionante este homenaje en este momento, mientras se disputa una Copa del Mundo, el torneo que le hizo ser el Rey del fútbol. Pelé es inspiración, ejemplo, y el símbolo de mi país, Brasil”, comentó.



Por último, el exfutbolista argentino Javier Zanetti también dedicó a Pelé unas emotivas palabras.



“Es un orgullo y un honor estar en el homenaje a Pelé. Fue una inspiración para todos los que amamos el fútbol. He tenido la oportunidad de conocerlo personalmente y lo que transmite fue motivo de orgullo. El nunca divide, siempre une. Y esos valores que tiene que transmitir el fútbol. Como argentino le he admirado siempre por su comportamiento dentro y fuera del campo. Le deseo mucha fuerza a Pelé y a su familia, porque necesitamos que siga con nosotros”, declaró.