La promesa del hondureño Georgie Welcome al Dragón

Georgie Welcome, fichaje estrella del Dragón, se encuentra metido de lleno en los planes mitológicos para el Clausura 2017.

Si bien aún espera la transferencia internacional para poder debutar en el balompié nacional, asegura que se siente en óptimas condiciones para aportar goles y experiencia.

El atacante hondureño fichó por los verdolaga con el bagaje de haber jugado para el Mónaco de Francia y haber disputado el Mundial de Sudáfrica 2010 con la selección de su país.

¿Cómo ha sido el recibimiento en San Miguel?

Gracias a Dios me han recibo súper bien. Lastimosamente quería jugar ante Limeño (este domingo), pero no llegó el pase de transferencia. Ahora hay que entrenar esta semana para estar mejor en la parte física. Estoy contento por cómo me han recibido los compañeros y la directiva.

Se manejó que podía llegar al Firpo, pero luego ya no se dio, ¿Como surgieron las pláticas con Dragón?

Primero iba a llegar al Firpo, pero luego "Rambo" de León me conectó con este equipo Dragón. Ahora quiero aprovechar la oportunidad. Quería jugar contra "Rambo" de León ante Limeño, pero no se pudo.

¿Cuáles son tus expectativas en tu primera experiencia en el fútbol salvadoreño?

Uno como delantero vive del gol. Primero tengo que marcar el primer tanto para que puedan venir los demás. Mi meta es hacer todos los goles posibles para el equipo.

Estuviste en un equipo como el Mónaco de Francia, pero no tuviste suerte. ¿Qué sucedió para que no te hayas consolidado allá?

En Europa es otro nivel. Cuando me fui a Mónaco tenía contrato con Motagua todavía. Yo solo firmé un año con Mónaco y terminé contrato. Al equipo lo agarró otro entrenador y tenía que regesar al Motagua. Esas cosas siempre suceden. Los entrenadores siempre tienen su propio sistema.

¿Qué te caracteriza en la cancha?

Soy un jugador que siempre está luchando. Siempre lucho por todo. Gracias a Dios que tengo eso y la humildad para salir adelante.

Antes de venir al país, ¿conocías algo del fútbol salvadoreño?

Sí, jugué con Isidro Gutiérrez en Motagua. Dos veces jugué contra El Salvador. Sé que tienen un fútbol rápido y ojalá así sea. Estoy emocionado por comenzar a jugar.

¿En qué momento futbolístico te encontrás actualmente?

Muy bien. Pienso que uno como jugador tiene que pensar en grande. Yo pienso que siempre hay que confiar en Jesús en que las cosas siempre van a salir bien, con el apoyo de la afición y los compañeros.

¿Qué sensaciones te genera que compatriotas como Julio César "Rambo" de León también estén jugando en el fútbol salvadoreño?

Es una gran sensación. Cuando llegué a la selección de Honduras, compartí con otros jugadores como David Suazo, Pavón Plumer y "Rambo". Es una sensación que uno nunca puede olvidar. Hoy quiero jugar contra él. Jugar con grandes como él genera mucha emoción. Ojalá en la segunda vuelta lo pueda enfrentar.

¿Hay pretenciones de volver a la selección de Honduras?

Desde que me fui a jugar a Tailandia ya no fui convocado. Pero no pierdo la fe y la confianza. El delantero vive del gol y con goles me van a tener que llamar a la selección.