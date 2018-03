La promesa de Lionel Messi si gana el Mundial 2018

El capitán de la selección argentina de fútbol Lionel Messi afirmó que "no me gustaría cruzarme con España, que es uno de los rivales que nos puede tocar en el sorteo, prefiero evitarlos a ellos por lo que significa la selección española, por lo que es y el juego que tiene. Sería un rival muy difícil"Messi se confesó en una entrevista con el canal deportivo argentino TyC Sports, en la que también habló sobre la promesa que ha hecho si gana el Mundial con la albiceleste.El astro del Barcelona prometió ir caminando desde su casa en Arroyo Seco hasta el santuario de la Virgen de San Nicolás, unos 43 kilómetros.Messi consideró que otras selecciones también tienen altas probabilidades de conquistar el título mundial. "Los candidatos son España, Brasil, Alemania, Francia", aseveró. "Hoy por hoy son las que mejor imagen están dejando, las que mejor juego hacen y que individualmente son muy fuertes también", analizó.Argentina será cabeza de serie en Rusia 2018 y en el sorteo del 1 de diciembre podría salir un grupo difícil de sortear con rivales como Inglaterra y España.En la extensa entrevista, la primera que brindó a medios argentinos tras casi un año en silencio, Messi habló de todos los temas, sus objetivos, sus logros y también de los momentos duros que atravesó con la selección albiceleste.La Copa del Mundo es el único título pendiente en su nutrido palmarés, una meta aún más anhelada tras perder tres finales consecutivas en Brasil 2014 y las de las Copas América 2015 y 2016. "Mínimo dos de las tres las merecimos ganar. No se nos dio", lamentó."Hubo mucho golpe duro hacia este grupo", reflexionó Messi, tras cuestionar las críticas de la prensa y los hinchas a Gonzalo Higuaín por haber errado goles en las instancias decisivas. "Nos duele todo lo que se dijo en todo este tiempo, pero estamos acostumbrados a que se digan barbaridades de nosotros", aseveró.Por otra parte, desmintió de plano las versiones acerca de que él arma el equipo de la selección. "Que digan que juegan porque son amigos míos es una falta de respeto. Jamás puse ni saqué a nadie de la selección, porque no es mi forma. Estoy acá para sumar y para tratar de ganar", subrayó el astro.Su objetivo está puesto ahora en Rusia 2018, un Mundial que la selección siente hoy mucho más cerca mientras entrena en Moscú de cara al amistoso con Rusia del próximo sábado. "Ojalá podamos conseguir lo que todos deseamos, es el sueño que tenemos todos; después veremos cómo sigue el camino. Este tiempo pasa rápido y no hay mucho tiempo de trabajo, hay que aprovechar para seguir creciendo", expresó el delantero ganador de cinco Balones de Oro.El delantero confió en tanto en el trabajo del nuevo técnico de Argentina, Jorge Sampaoli. "Me parece una persona muy inteligente, que tiene muy en claro con lo que quiere para sus equipos. Trabaja mucho y se nota. Se veía en los equipos que dirigió, como la selección de Chile. Lo que estoy viendo ahora al lado suyo era lo que imaginaba", afirmó.En otra entrevista con el canal ESPN, el capitán reconoció que de haber quedado afuera de Rusia podría haber renunciado definitivamente a la selección, tras el paso al costado que dio a fines de junio de 2016 al perder la final de la Copa América Centenario en Nueva Jersey. Poco después dio marcha atrás y regresó a la seleción. "No tenía una decisión tomada. Pero seguramente si no hubiésemos clasificado, habría sido el final de mi etapa en la selección. El final de toda esta generación", sostuvo.Messi reveló en tanto varias intimidades, desde su sueño de jugar en Newell's Old Boys, el club de Rosario donde empezó su carrera en las divisiones infantiles hasta cuestiones familiares.Confirmó que su tercer hijo será varón, como los primeros dos, pero que seguirá buscando hasta que llegue una niña. Además, confesó que su padre Jorge Messi es su principal crítico. "Siempre fue uno de los más críticos conmigo, aunque hoy mucho menos, hoy charlamos mucho más de los partidos, de cómo se dieron las jugadas. Zafo bastante de la crítica", afirmó.