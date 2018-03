La primera mujer árbitro en la Bundesliga alemana levanta la voz

ALEMANIA. Tras romper la barrera, la primera mujer árbitro en una liga grande del fútbol de Europa pregunta ahora cuánto tomará para que otros países sigan el ejemplo de Alemania.

Bibiana Steinhaus está disfrutando su primera campaña en la Bundesliga, una recompensa por su rendimiento como asistente suplente y 10 años de trabajo en la segunda división, pero espera que su éxito haga que otras ligas presten atención.

"Las puertas se han abierto”, dijo Steinhaus en una entrevista con Associated Press en las oficinas de la federación de fútbol de Alemania en Frankfurt. “Soy el mejor ejemplo de que puede resultar”.

Steinhaus, que aún trabaja a tiempo parcial como policía, ha tenido que superar barreras para llegar adonde está, pero aún así resta importancia a su logro y dice que es resultado de una progresión natural.

"Se trata de rendimiento y dedicación y pasión para intentarlo. Las posibilidades existen”, dijo.

TRATO DIFERENTE

Pero las presiones son inmensas. Steinhaus reconoce que enfrenta retos diferentes de los de sus colegas hombres, que sus actuaciones están bajo un escrutinio especial.

"No puedo rendir menos que mis colegas”, dijo Steinhaus. “Si quieres que tu experiencia en la Bundesliga tienes que rendir, de lo contrario no funciona. No puedes sobrevivir simplemente porque eres una mujer árbitro”.

En la cancha, Steinhaus es firme con sus decisiones, pero tiene además una agradable sonrisa y usa su personalidad para hacer cumplir las leyes del fútbol, en lugar de depender excesivamente de las tarjetas. Su experiencia como policía significa que no tiene problemas para imponer disciplina.

Es un símbolo renuente de la igualdad de derechos y preferiría permanecer anónima.

"Si no te notan, eso es probablemente lo mejor en el mundo del arbitraje. Ahora existe toda esa atención porque soy el único árbitro con una coleta”, dijo Steinhaus, que dice que la atención se siente extraña”.

Steinhaus, de 28 años, ya ha oficiado dos partidos de la Bundesliga.