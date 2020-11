La nueva vida del "Pelado" Ayala

En el 2015, Carlos "El Pelado" Ayala colgó los botines poniendo fin a su trayectoria en el fútbol profesional en la que cosechó muchos éxitos, títulos y también un trofeo del Hombre Gol en 2008. Ahora, el exdelantero nacional tiene un trabajo estable y su propio negocio aunque también otras metas en mente.

Desde antes de su retiro, Ayala abrió un negocio de renta de vehículos en la capital el cual era su preparación para la vida después del fútbol. También ha sacado su carrera universitaria de ingeniería industrial en la Universidad de El Salvador y se ha mantenido actualizándose para adquirir más experiencia.

Desde hace un año tiene un trabajo en la Asamblea Legislativa "y ahí estoy entretenido". De esta manera, Ayala está junto a su familia y siempre está agradecido al fútbol y las oportunidades que le ha dado la vida. Labora en la Unidad Ambiental en ese órgano del estado y se siente con muchas ganas de seguir adelante.

Después de su retiro comenzó sus estudios para sacar el curso de entrenador clase D y al final dejó de lado "porque uno ha vivido en carne propia la inestabilidad en el fútbol, los atrasos en los salarios y todo eso. En el país es difícil decir que se vivirá del fútbol, pero lo he dejado a un lado". Eso sí, no oculta su deseo de ligarse al fútbol desde un aspecto administrativo y dirigencia "para cambiar un poco la realidad, darle al jugador las condiciones básicas".

En su futuro, quiere continuar con los estudios y darle un impulso más a sus propios negocios.

El sentimiento

Ayala reconoce que le debe mucho al fútbol pues gran parte de lo que ahora tiene, incluso la estabilidad laboral, es gracias a ello. A través de este deporte conoció a su esposa y le ha permitido alcanzar muchos objetivos.

Recuerda mucho su etapa con el Chalatenango el cual fue su trampolín para trascender. "Soy un Chalateco de corazón, la gente me recuerda mucho cuando voy ahí y lo agradezco", agregó Ayala. Con los norteños disputó la final del Apertura 2008 ante el Metapán y la perdió en penaltis luego de 3-3 en tiempo extra. En ese tiene fue el Hombre Gol con 11 tantos.

"Uno siempre sueña en tener una carrera así. En mi etapa de jugador en el Coca Cola (2006), estuve a punto de ponerle fin porque tenía 23 años y no me salía ningún equipo de primera división. Me puse de meta que era mi último torneo y gracias a Dios fuimos campeones, fui el goleador y el profesor Agustín Castillo me fichó para el Chalatenango", expuso.

Ya en primera división, se codeó con goleadores de la talla de Williams Reyes, Alejandro Bentos, Nicolás Muñoz, y "nos daban descendidos". En esa oportunidad llegó Carlos "Cacho" Meléndez a la dirección técnica y llegaron a la final.

Tras ese paso se dio la oportunidad de estar en la selección nacional y disputó una copa UNCAF. Estuvo con Rodolfo Zelaya, Rudis Corrales y Williams Reyes. "Teníamos poco margen de error porque tenía que demostrar que tenía madera para seguir aquí. Fue una gran experiencia aunque muy corta mi etapa", dijo.

Ayala fue campeón con el Alianza y el Firpo, ambas se las ganó al FAS. Tuvo dos subcampeonatos, uno con Chalatenango y otro con el Alianza, ambas cayó ante el Metapán. La última oferta que tuvo fue de Pasaquina y sintió que no le convenía y nada más de equipos de segunda división tuvo opciones por lo que decidió colgar los botines