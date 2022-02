La nueva sangre de FAS felicita al equipo por su 75 aniversario 

El FAS está de manteles largos. Este 16 de febrero el equipo santaneco cumple 75 años de vida y la nueva generación de jugadores no dudaron en expresar sus felicitaciones.

Kevin Carabantes, héroe de la corona número 18 en la historia de FAS, explicó lo que significa jugar en el equipo más laureado de El Salvador.

"Me siento muy contento, muy orgulloso de jugar en un equipo tan grande como lo es FAS, una institución que por su historia, por sus títulos es el más grande del país. Eso me hace sentirme muy orgulloso, valorarlo cada día y por ende me hace sentir contento", dijo Carabantes.

Kevin Carabantes luego de atajar un penal en la final del Clausura 2021 contra Alianza. Foto: El Gráfico

"El haber ganado un título con el equipo te hace sentir más orgulloso, espero seguir en esa línea de trabajo para lograr cosas importantes y seguir haciendo la historia del club más grande", agregó.

"Estoy contento, a FAS le desearía que siga siendo el equipo grande que es, por su historia, por su gente y contento por ser parte del equipo", añadió.

Por su parte, jugadores como Rudy Clavel, José Portillo y Gerson López tampoco duraron en felicitar al club su 75 aniversario. Tampoco escondieron sus deseos de ganar títulos para seguir agrandando la historia del conjunto tigrillo.

"Estar en FAS significa mucho. Considero que los mejores jugadores siempre están en los equipos grandes y FAS es uno de ellos, por la afición. Los retos del equipo son importantes, yo tengo el reto de salir campeón, sentir esa alegría, esa felicidad de la celebración de un título, entonces eso es lo que más deseo", dijo Rudy Clavel.

El zaguero central salió de Alianza para FAS y es en el equipo de Santa Ana donde ha madurado y se ha consolidado en la zaga. Clavel también mandó sus felicitaciones.

"Contento estoy por estar en mi primer aniversario de FAS, quiero disfrutar de la mejor manera con la gente, tratando de hacer las cosas bien y quiero que siga cumpliendo muchos años para que la historia siga haciéndose grande", añadió.

José Portillo, otro elemento joven dentro del cubil felino, comentó lo grande que es el reto de estar en FASA para un futbolista. Por eso, asegura, está feliz de vivir un aniversario de uno de los equipos más grandes de El Salvador.

"Es una alegría jugar para FAS, es una alegría enorme desde el momento en que te contactan para llegar al equipo, para uno de joven siempre es importante dar ese salto grande y desde que el momento que llegué siempre ha sido felicidad", dijo.

"Mi deseo es que FAS siga cosechando muchos éxitos, muchos títulos y en este 75 aniversario puedan estar de fiesta y con mucha alegría", agregó.

Asimismo, Gerson López, una de las nuevas perlas en la portería de FAS describió las sensaciones que tiene de defender la cabaña los tigrillos.

"Personalmente estar en FAS representa un orgullo para mí, para mi familia. Cada minuto que me toca participar trato de hacerlo muy bien porque el equipo lo demanda y FAS siempre está obligado a ganar", dijo el portero.

"Mis más sinceras felicitaciones para la institución, son 75 años de una gran historia y creo que va seguir siendo aún más grande. Espero que vengan muchos años de gloria para el equipo", concluyó.