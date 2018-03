La nueva perla del Isidro Metapán en el Clausura 2017

El lateral izquierdo Gerardo Guirola es una de las nuevas caras del Isidro Metapán en el torneo Clausura 2017 y promete ser un jugador importante del Occidente del país en los próximos meses.Con 19 años, el originario de Santa Ana se ha ganado la confianza del entrenador Roberto Gamarra, algo que a simple vista no parece tan fácil.“Era mi objetivo desde que empezó el torneo, desde que me ascendieron al primer equipo, acumular la mayor cantidad de minutos que se puedan”, afirmó Guirola, quien ha visto actividad en diez juegos (ocho como titular) en lo que va de este certamen.“Me siento contento y a la vez orgulloso de mi trabajo. El profesor Gamarra me está dando la oportunidad y tengo que aprovecharla”, afirmó.Su posición natural es la de volante por izquierda, pero en este torneo ha tenido que desempeñar la función de lateral, posición en la que Isidro Metapán venía careciendo de un elemento fijo.“Es bueno aprender diferentes roles para estar a disposición del cuerpo técnico”, sostuvo el jugador.Desde la perspectiva de Guirola, los jugadores jóvenes están obligados a correr más de la cuenta.“Estamos motivados. El gane de 3-0 en el derbi santaneco era importante para nosotros. Era nuestro objetivo y se cumplió. Hay confianza en el equipo”, subrayó el zaguero.Guirola debutó en primera división en la jornada 22 del Apertura 2016, cuando Metapán visitó el estadio Las Delicias para enfrentar al Santa Tecla.Sobre el compromiso de este sábado, siempre ante los tecleños, señaló: “Santa Tecla tiene muy buenos jugadores y un estilo de juego muy similar al de nosotros. Creo que será interesante y se brindará un buen espectáculo”.De acuerdo con Misael Alfaro, asistente técnico, los nuevos talentos seguirán gozando de protagonismo. “Queremos tener esa equivalencia de tener jugadores de experiencia y jugadores jóvenes que aún tienen mucho por desarrollar” dijo.