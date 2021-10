La nueva era en las juveniles

El objetivo más cercano es clasificar a la Copa Mundial sub-20 de Indonesia en el 2023 y para los Juegos Olímpicos de París en el 2024. Sin embargo, la visión a largo plazo es sembrar una semilla en el fútbol salvadoreño, por eso, desde el pasado 24 de octubre, Gerson Pérez y su cuerpo técnico iniciaron el proceso de conformación de la sub-18, la cual estará conformada con los mejores prospectos de los años 2003 y 2004.

Gerson Pérez entiende que el trabajo articulado en selecciones juveniles, llámese sub 15-, sub 18, sub 20, y sub 23, puede contribuir a construir una identidad y estilo de juego en selección mayor.

"En la (selección) mayor, en cuatro meses puedes ver un poco de estilo, pero es porque hemos trabajado con esos jugadores. Diría yo que en los últimos tres partidos (de la octagonal contra Panamá, Costa Rica y México), con diferentes jugadores que no han trabajado ese estilo, se vio diferente el estilo de la selección y fue porque el jugador no ha tenido eso", explicó Pérez.

El entrenador está convencido que sembrar la semilla de un estilo de juego en los mejores prospectos de jugadores salvadoreños será clave para el futuro de las selección nacional.

"La juveniles tienen más tiempo para desarrollar ese estilo y tienes mucho más tiempo para experimentar diferentes cosas, pero cuando hablamos de la mayor no se puede, porque el partido que te juegas, te estás jugando la muerte", explica Gerson.

El nuevo proceso sub-18 inició el 26 de septiembre y va viento en popa. Un aproximado de 55 jugadores han sido observados por Gerson Pérez y el resto del cuerpo técnico de la FESFUT. El objetivo es elegir a los mejores 30, entre ellos, prospectos provenientes del extranjero.

"Antes de trabajar con la base nos queremos asegurar que tenemos los mejores 30, no hemos incluido a muchos que sabemos que están en el exterior (...) pero queremos ver con los que vienen del exterior, ver si podemos hacer un campamento juntos, ver si podemos presentar al Comité una posibilidad de tener un campamento afuera, creo que tenemos tres opciones: Estados Unidos, Costa Rica y Brasil", comentó.

EL INICIO DE UNA NUEVA ERA

Este proceso representará el inicio de una nueva era para el fútbol salvadoreño debido a que será la primera conformación de jugadores para selección nacional nacidos en el siglo XXI que competirá en un torneo oficial como lo es el Campeonato Masculino Sub-20 de CONCACAF 2022 que se realizará en junio y el cual dará boletos tanto para el Mundial sub-23, así como para París 2024.

La idea, según Gerson Pérez, es construir un modelo a futuro de selecciones nacionales, el cual desde un inició sería precedido por su padre Hugo Pérez antes de que fuese anunciado como el encargado de la selección mayor en abril del 2021.

El reto es grande para este proceso sub-18, porque en menos de un año adquirirá un doble compromiso. "Desafortunamente nos jugamos dos boletos (Copa Mundial sub-20 y Juegos Olímpicos), no nos da el tiempo de tener un proceso sub-23 y de poder ir a tratar de entrar a las olimpiadas, por eso este grupo de la 20 se la tiene que jugar todo por los próximos tres años", argumentó consciente de la responsabilidad y compromiso de elegir a los mejores jugadores.

A parte de esos compromisos, la idea de sembrar la semilla que dará en el futuro un estilo definido y competitividad a la selección nacional no se pierde de vista para Gerson Pérez.

"Vemos que la (selección) mayor ha tenido un poco de éxito durante los últimos cuatro meses, por eso pienso y todo el cuerpo técnico lo piensa, que si podemos trabajar con ellos desde mucho más temprano, nos daría mucho más oportunidades de éxito en el futuro, porque es más fácil saber lo que el jugador está haciendo en la sub-15, sub-17, sub-20, sub-23, al llegar a la mayor, ya entiende bastante lo que queremos hacer y si esta era la manera de conectar todo, pensé que era un reto que se podría hacer", dijo Gerson Pérez, concluyó.

Nombre / Posición /Equipo

Sergio Sibrían /Portero /Alianza

Jaime Mozo/ Portero /Ilopaneco

Walter Pineda /Defensa /Águila

Eduardo Ibarra/ Portero /Santa Tecla

Eduardo Zúñiga /Defensa

Eduardo Zúñiga/ Defensa /Águila

William Escobar /Defensa /Santa Tecla

Alejandro Serrano /Defensa/ Santa Tecla

Douglas Grandas /Defensa /Once Deportivo

Mauricio Cerrito /Defensa /Atlético Marte

Cristopher Valencia /Defensa /Firpo

Edwin Larios/Defensa /Ilopaneco

Kevin Mejía /Volante /San Pablo Municipal

Harold Osorio /Volante /Alianza

Felix Anaya /Volante Alianza

Ricardo Polillo Volante/Águila

Diego Molina /Volante /Águila

Francisco Portillo/ Volante/ FAS

Fernando Perla /Volante /Municipal Limeño

Bryan Ríos /Volante /Metapán

Efraín González /Volante /Turín

Fernando Sánchez Volante Turín

Álvaro Monge /Volante /Alianza

Isaac Esquivel /Delantero /San Pablo Municipal

Steven Guerra /Delantero /Chalatenango

José Rosales/ Delantero /Chalatenango

Roger Barahona /Delantero /College Cup

Eduardo Rivas /Delantero /Turín

Christopher Maldonado /Portero /FAS

Brayan Mancía /Portero /Metapán

Mario Ortega /Defensa /Turín

René Dueñas /Defensa /FAS

Jeferson Gutiérrez /Defensa /Marte Soyapango

Juan Castro /Defensa /College Cup

Manuel Pérez /Defensa /FAS

Leyson Vargas Defensa Orlando City

Daniel España /Defensa /College Cup

Jonathan Escalante /Defensa /Once Deportivo

Jimmy Najarro /Defensa /Alianza

Cristian Polanco /Volante /Marte Soyapango

Osmín Rivas /Volante /Águila

Denis Lima /Volante/ Metapán

César Orellana /Volante /Inter San Salvador

Anderson Guevara /Volante /Chalatenango

Alexis Velasco /Volante /Alianza

Rafael Medina /Volante /Turín

Bruno Flores /Volante /Chalatenango

Oscar Chiguila /Volante /Once Deportivo

Elman Vásquez /Delantero /Chalatenango

Anderson Martínez/ Delantero /Metapán

Rodrigo Calderón /Delantero /FAS

Diego Ortez /Delantero /Aspirante

Mayer Gil /Delantero /Destroyer

Diego Barahona /Defensa /Los Ángeles FC

Alexander Romero /Volante /Los Ángeles FC