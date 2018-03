La migración de exalbos al Sonsonate sobresale en mercado de fichajes

Con la llegada de la pausa entre torneos de la liga mayor llega el momento de fichar y para el Sonsonate ese ha sido un tema prioritario, de forma que la semana pasada fichó a cuatro nuevos elementos, tres de ellos, ex del Alianza.Élmer Abarca y Edson Meléndez (ambos defensores anunciados como jugadores a ceder) llegaron al cuadro cocotero una semana después de que también se uniera al equipo el delantero Christopher Ramírez (también transferible en condición de préstamo) y el exportero de Alianza Henry Hernández.Pero la llegada que más sorprendió al club sonsonateco fue la del otrora capitán blanco, Danny Torres, a quien no se le renovó contrato. Y así anunciaron su llegada:La otra contratación de la semana para los verdes fue Sergio Rubio (extremo derecho, ex-FAS).En Águila, que sigue adquiriendo nuevos jugadores, se sumaron a la causa el meta Wálter López (ex-Pasaquina) y David Antonio Rugamas (delantero, ex-Metapán). Y este lunes se confirmó la llegada del panameño Richard Dixon, que juega como zaguero central.Mientras que el Metapán anunció la renovación del zaguero de selección nacional Milton Molina y del volante uruguayo Paolo Suárez.En el Santa Tecla se marchó el ariete uruguayo Sergio "Mota" Souza y arribaron Harold Alas (delantero, ex-Universidad) y Alexander Mendoza (defensa, ex-FAS) el martes pasado.El Limeño, por su lado, confirmó el jueves anterior al mediocampista ex-Sonsonate Iván Castro Suazo como alta para el Apertura 2017. Y en FAS jugará Mauricio Cuéllar (defensa que procede del Sonsonate), mientras que Adolfo Menéndez renovó.En el Firpo se anunció la salida de Thiago Accioli, quien viajó rumbo a Brasil esta misma semana. En Alianza ya no hubo altas, tampoco en el Chalatenango, que la próxima semana debe cancelar deuda a medio plantel.