¿La media cancha del Alianza será la diferencia?

La interna de Alianza reconoce que ante Audaz está prohibido pensar ceder puntos y parte de esa premisa pasa por su media cancha, y así lo ha hecho sentir parte de sus integrantes.

“Sabemos que estamos en una posición incómoda, no hemos empezado como nosotros queríamos, para nosotros es difícil estar así con el equipo que tenemos, espero que ante Audaz sea diferente, será una final para todos”, admitió Narciso Orellana, volante de marca de los paquidermos.

El “6” de los albos reconoce que la liga ha iniciado pujante y que nadie está dispuesto a ceder puntos.

“La verdad creo que todos los equipos les emociona jugar ante Alianza, (al Audaz) lo he visto bien en los últimos partidos pero para nosotros no hay margen de error ya que debemos ganar”, afirmó.

“Sí, es mental lo que nos está sucediendo, sabemos que este mal momento es pasajero y ganando ante Audaz será la cura, juegue quien juegue este domingo debemos salir adelante para borrar este mal sabor que todos tenemos”, aseguró el mediocampista metapaneco.

LA VISIÓN DE LA "CABRITA"

Por su parte, el sonsonateco Juan Carlos “Cabrita” Portillo admitió que el no haber ganado a estas alturas de la liga es una loza que cada fecha se hace más pesada en la interna blanca.

“Estamos conscientes de eso, que estamos fallando en eso, ante Audaz se debe comenzar a ganar ya que no nos ha permitido estos cuatro empates lo que uno como equipo busca, ser más que protagonista en la tabla”, aseguró.

Sobre las causas de no haber ganado hasta ahora, Portillo descarta que el mal pase por mala actitud de algunos jugadores albos. “No creo que sea falta de actitud dentro de la cancha, todos brindamos nuestro mejor esfuerzo, hace falta concentración en los últimos minutos de juego, esa es la diferencia”, destacó.

“En lo personal siento que he trabajado bien, hay una competencia sana para jugar, no creo que la falta de gol por ahora que tengo sea algo que me haga desesperar, no siento ansiedad por ello, el gol llegará en su momento y que bueno sería que ese gol llegue este domingo ante Audaz", finalizó.