Bayern gana al PSG y celebra su sexto título en Liga de Campeones

Un gol de Kingsley Coman al borde de la hora partido dio el triunfo ante el París Saint Germain al Bayern Múnich (0-1), que logró en Lisboa su sexto título de la Liga de Campeones.



La 'Champions' de la COVID-19 fue para el campeón alemán, que transitó por el torneo con un pleno de triunfos. Once victorias en once partidos, incluida la final, que elevan al conjunto de Hans Dieter Flick a recuperar el dominio en el fútbol del Viejo Continente.



El Bayern aprovechó su ocasión. Y en el minuto 59 un centro de Joshua Kimmich, uno de los mejores del partido, fue rematado de cabeza por el francés Coman, que inició su andadura profesional precisamente en el París Saint Germain.



El cuadro francés buscó el empate a la desesperada pero no tuvo acierto. Neymar y Kylian Mbappe no mantuvieron en el estadio Da Luz el nivel de noches anteriores.



El Bayern Múnich, que disputó su undécima final en la competición, logró el título. El París Saint Germain, en su estreno como finalista, se quedó a las puertas.

El Bayern Múnich logró su sexto título de la Copa de Europa/Liga de Campeones al imponerse al París Saint Germain por 1-0.



El conjunto bávaro añade esta corona a las logradas en 1974, 1975, 1976, 2001 y 2013, y alcanza al Liverpool, ganador de la pasada edición del máximo torneo continental, en la tercera posición, tras el Real Madrid, rey de la competición con trece títulos, y el Milan, que tiene siete.



El PSG, que llegaba a la final por primera vez en su historia, no pudo convertirse en el segundo conjunto francés campeón tras el Olympique Marsella, que ganó el título en 1993.