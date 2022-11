La mano de Rudy Clavel no era penal

Una de las jugadas que generó polémica el miércoles en el Quiteño fue la mano en el área del defensor de FAS Rudy Clavel que pudo significar un penalti a favor de Águila.

Sin embargo, el reglamento evidencia que, como se ha mencionado en mútiples ocasiones, no toda mano dentro del área es sancionable. La mano del capitán fasista, que si la hay, llega tras un rebote cuando el jugador quiso despejar el balón y el reglamento de la IFAB en la regla 12 rn cuanto a faltas y conducta incorrecta menciona que no es infracción por mano si "no se ocupa más espacio de manera antinatural".

Cuando el jugador de FAS conecta el balón y este pica, golpea la mano que se encuentra posicionada de manera natural y no intenta sacar ventaja con el movimiento.

El ex árbitro y ahora analista, Élmer Bonilla, mencionó en su cuenta de Twitter que "en este caso el balón llega de un rebote a la mano, la cual no está extendida ni evita que llegue a un adversario".

FAS toma ventaja de 1-0 en la serie y Águila deberá ganar el partido en el Barraza para acceder a la final del Apertura 2022.