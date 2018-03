La mala suerte de una familia para ver al Barcelona

Los medios españoles y las redes sociales hicieron eco hoy de una familia con la peor de las suertes, pues viajó desde Australia para ver al Barcelona pero debido a los problemas políticos que se viven en la Ciudad Condal no pudieron cumplir su sueño.

Ellos planearon desde hace tres meses ver al club azulgrana, principalmente por ver jugar a Neymar. Compraron boletos para el partido de este día en el Camp Nou con mucha anticipación y en agosto se toparon con que el brasileño dejaría la casa blaugrana para firmar con el PSG francés.

Aún así decidieron mantener el viaje. Pero hoy esta familia se quedó con las ganas de ver al equipo de Lionel Messi y compañía, ya que el partido ante Las Palmas fue a puertas cerradas.





At Camp Nou. Much confusion. Speaking to this family who've travelled from Melbourne...booked 3 months ago to see Neymar. pic.twitter.com/xC0mt252uo