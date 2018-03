La mala jugada del Dragón con Jackson De Oliveira

El brasileño Jackson de Oliveira fue separado por la actual dirigencia del Dragón antes del cierre de la fase regular del Clausura 2017, específicamente el martes 18 de abril, y desde entonces la está pasando mal por la falta de dinero.El suramericano sigue en el país porque le adeudan dos meses de salario y sin ese dinero no puede regresar a su país o buscar otro equipo."Me deben dos meses de salario y mi finiquito. Cuando me quitaron del equipo me sacaron de la casa club, ahora estoy con un amigo, en San Salvador, vivo con él", contó.Aunque no quiso revelar el monto total de la deuda, por seguridad, señaló que no le han resuelto lo de sus salarios atrasados. "Por el contrario, me dejaron sin un lugar donde vivir", enfatizó.Explicó que hay algunas ofertas, pero que sin resolver los pendientes con Dragón, no puede dar nombres.El salvadoreño Marcio Ayala señaló que a casi todo los jugadores que siguieron con el equipo hasta el final del torneo se les debe un mes de salario."La actual directiva lleva dos meses al frente y nos ha pagado un mes y nos debe otro mes. La anterior directiva (del expresidente Héctor Sorto) nos quedó debiendo un mes y medio, pero de eso no se hacen cargos los actuales", explicó el jugador.Adelantó que si las deudas no se cancelan a más tardar la próxima semana van a buscar otras vías para tratar de cobrar lo que les deben."Nos han estado recibiendo uno por uno y en mi caso me dijeron que esperara el mes que me deben entre el jueves y viernes de la próxima semana, ya que esperan cobrar un cheque que les deben", ahondó.El grupo de jugadores no recibió ningún premio por salvar la categoría, diferente a lo que había circulado en redes sociales.