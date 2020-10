La liga reducirá aforo y no permitirá consumir bebida y comida en estadios

Así, las tribunas podrán acoger a un máximo de 200 personas (la mitad de las 400 permitidas por el momento) en grupos de cuatro, y no de cinco como hasta ahora, y se ampliará la distancia de seguridad de un metro a un metro y medio, informó la liga belga en un comunicado.



Según el acuerdo anunciado este martes tras una reunión celebrada el lunes entre los responsables regionales de deporte y de seguridad con la 'Pro League', se prohibirá que el público pueda comprar bebida y comida en el estadio, como ocurría hasta ahora.



El nuevo protocolo reducirá a la mitad los aforos que se habían permitido en las últimas semanas.



Las nuevas medidas entrarán en vigor el próximo viernes en el partido que enfrentará al Courtrai contra el Anderlecht, pero no se aplicará al partido de la Liga Europa del jueves entre el Standard de Lieja y el Glasgow Rangers, que podrá disputarse ante 7.000 espectadores, según acordaron la UEFA y las autoridades locales.



Se da la circunstancia de que Lieja es la ciudad de Bélgica más afectada por el coronavirus, con una incidencia acumulada de 1.309 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.



La semana pasada, la radiotelevisión pública RTBF informó de que el Rangers había pedido no entrenarse la víspera del encuentro en el estadio del Lieja, sino hacerlo en su propio estadio en Escocia y luego viajar a Bélgica para acortar así una noche su estancia en el país ante la gran incidencia del coronavirus.