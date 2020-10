"La liga no cumplió el protocolo de salud"

La primera emisión de la semana de El Gráfico TV se centró específicamente en escuchar los puntos de vista de los cuatro panelistas que estuvieron en el set tras el inicio del torneo Apertura 2020 donde nos dejó números interesantes que los periodistas Cristian Villalta, Marcelo Betancourt, Diego López y Eugenio Calderón desmenuzaron con posturas serias y objetivas.

El punto central de la discusión no fue tanto el hecho que en la primera fecha se haya marcado 20 goles, algo que no se miraba en un inicio de liga desde el Apertura 2015 o que los seis locales lograron ganar de manera convincente, el meollo de la noche fue que la primera división no fue capaz de cumplir plenamente y al pie de la letra las distintas disposiciones enunciadas en el protocolo de salud aprobado por el Ministerio de Salud para evitar un contagio del COVID-19 en el inicio del fútbol con presencia de aficionados en los estadios establecidos por la liga mayor.

En el desarrollo del programa se le preguntó a los panelistas sin mayor preámbulo si era verdad o pamplinas que la primera división no aplicó de modo efectivo el protocolo de salud y los panelistas respondieron de manera diferente.

Acá el programa completo: