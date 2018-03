La lesión que pondría en peligro la continuidad de Bladimir Díaz en el Clausura 2017

El delantero colombiano Bladimir Díaz afirmó que podría perderse lo que resta del Clausura 2017 luego de la lesión que sufriera en el partido contra el UES el cual terminó con un empate de 2 a 2.El atacante que hasta la fecha es el máximo artillero del redondo nacional, con diez goles, espera conocer hoy la gravedad de l golpe sufrido en la rodilla derecha, así como en el gemelo derecho.En declaraciones al programa de radio Güiri Güiri al Aire, Díaz explicó acerca del problema físico que aqueja y que hasta el momento no se tenia un diagnóstico previo, pero que sí estaban esperando los resultados de la resonancia magnética que le habían practicado. "Estoy a la espera de la resonancia, la cual estaría este sábado, espero que no sea nada de gravedad" fueron algunas de las palabras del jugador.El mismo Díaz mencionó, al ser preguntado si el equipo lo ha respaldado, que una persona ajena a la directiva le estaba costeando la visita al médico."Una persona aparte es quien me esta ayudando para poder realizarme los exámenes" señaló el jugador.También mencionó que no ha habido avances con el tema monetario ya que se les debe mas de tres meses y que están a la espera pero que las demandas ya se presentaron las demandas en la Federación Salvadoreña de Futbol (FESFUT) por parte de los jugadores norteños.