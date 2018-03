La “joya brasileña” del Real Madrid inicia carrera profesional

RÍO DE JANEIRO. El delantero Vinicius Jr., una revelación del fútbol brasileño por la que el Real Madrid ofreció 45 millones de euros, se entrenó hoy por primera vez con el equipo profesional del Flamengo y puede debutar el próximo sábado en el Campeonato Brasileño.El atacante, de 16 años y que venía jugando con el equipo sub17 del club más popular de Brasil, fue ascendido al primer equipo del Flamengo esta semana y hoy se juntó a los profesionales en el primer entrenamiento previo al Campeonato Brasileño.Vinicius Jr. realizó ejercicios físicos en el Ninho do Urubu, el campo de entrenamientos del Flamengo, al lado de profesionales como el goleador peruano Paolo Guerrero y después participó en un partidillo, en el que fue alineado como punta por la derecha por el técnico del club de Río de Janeiro, Zé Ricardo.Los dos jugadores que el Flamengo tiene en esta posición, el colombiano Orlando Berrío y el argentino Federico Mancuello, se entrenaron por separado debido a que anoche integraron el equipo que empató con el Atlético Goianense por la Copa de Brasil.El juvenil se movió bastante, buscó insistentemente el balón, se arriesgó en algunas jugadas individuales, supo marcar al lateral rival y demostró que no le intimidó jugar al lado de los profesionales.Como Zé Ricardo lo alineó entre los titulares, al lado de los atacantes Guerrero y Everton, no se descarta que pueda darle algunos minutos el sábado cuando el Flamengo recibirá en el estadio Maracaná al Atlético Mineiro por la primera jornada del Campeonato Brasileño.Con su rápido ascenso al equipo titular, el Flamengo quiere aprovecharlo antes de que cumpla 18 años, el 12 de julio de 2018, cuando podrá ser fichado por cualquier club extranjero.Pese a que ninguna de las partes ha confirmado el acuerdo, tanto la prensa española como la brasileña dan como un hecho el traspaso de Vinicius Jr. del Flamengo al Real Madrid por 45 millones de euros (unos 48,6 millones de dólares).El Flamengo es propietario del 80 % de los derechos del atacante, sus empresarios de un 10 % y los padres del futbolista del restante 10 %.El delantero, que tiene contrato con Flamengo hasta 2019, llamó la atención de diferentes clubes europeos en el pasado Sudamericano Sub17, en el que fue campeón con Brasil, goleador y el mejor jugador del torneo.