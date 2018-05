La inusual motivación del Audaz antes de enfrentar al Santa Tecla

"Querer es poder", reza un dicho popular. y eso lo ha aplicado el cuerpo técnico del Audaz en la previa de su inédito duelo semifinalista ante Santa Tecla, en casa.

Rótulos con frases de aliento aparecieron en la entrada y en los muros del camerino sur del estadio de San Vicente, como parte de la motivación que el cuerpo técnico busca de sus pupilos.

"Si puedes soñarlo, puedes hacerlo", es el primer mensaje motivacional que se encontraron los jugadores a la entrada del camerino local, para luego encontrarse con sendos mensajes dentro del pequeño recinto que alberga el camerino de los coyotes.

"No dudes, no tengas miedo, hoy da el primer paso hacia el triunfo", "Ir juntos es comenzar, mantenerse juntos es progresar y trabajar juntos es triunfar", "Transforma el no puedo por el Sí quiero y conseguirás todo lo que te propongas", decían los carteles.

Los mensajes fueron colocados por Carlos Romero, técnico de los coyotes, junto a sus colaboradores.

"Todos los del cuerpo técnico hicimos Un mensaje distinto y los pusimos en el camerino desde el momento en que supimos que podíamos clasificarnos a cuartos de final, eso nos motivó para colocar más ahora que estamos viviendo un sueño deportivo en semifinales. Se vale soñar y mientras tengamos latente ese sueño vamos a pelear para que se mantenga", admitió el estratega del equipo de Apastepeque.