La íntima postal de Messi durmiendo con la Copa del Mundo

En su primer posteo en suelo argentino, y ya en el predio de la AFA en Ezeiza, a horas del multitudinario festejo tras la victoria de la Selección de Argentina, Lionel Messi publicó una serie de fotos suyas con la Copa del Mundo. Durmiendo con ella, tomando mate a su lado y hasta en pose junto a la dorada.

“¡Buen día!”, escribió el 10 en su cuenta de Instagram mientras abrazaba al trofeo más deseado de su vida. En todas las imágenes se lo ve relajado y sonriente.

A media hora de la publicación del posteo, las fotos de Messi ya tenían más de 100 mil “me gusta” y cientos de miles de comentarios en varios idiomas. Uno de los que contestó fue su compañero de plantel Paulo Dybala, quien indicó: “Hermosa mañana, verdad!!???”.

Desde Rosario, su mujer Antonela Roccuzzo también saludó al 10 argentino. “BUENÍSIMOS DÍAS, MI AMOR”, escribió la joven y acompañó el posteo con varios corazones.

En las últimas horas, Messi rompió un nuevo récord tras ganar el Mundial. Ahora se puede jactar de que tiene la foto de Instagram con más “Me gusta” de la historia. El 4 de enero de 2019, la cuenta @world_record_egg compartió una muy prolija foto de un huevo de gallina con la expectativa de lograr dicho objetivo, y lo consiguió.

Pero ese récord se rompió esta mañana. La foto del capitán argentino que subió apenas se consagró campeón y que lo tiene como protagonista junto a la Copa del Mundo alcanzó hoy la máxima cantidad de likes en esa red social. “Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer. Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros”, expresó Messi al pie de la imagen.

“Si le diste like al huevo, sacáselo”, había comenzado una campaña para que el posteo de Messi fuera el más visto. Con más de 57 millones de Me Gusta y casi 2.000.000 de comentarios, es finalmente la foto con más reacciones de la historia.