La inolvidable e increíble remontada de El Salvador a Panamá en 2008

El partido había terminado, pero el público no se iba. Ni siquiera la lluvia evitaba que más de 20 mil salvadoreños se quedaran fieles, saltando y gritando en los graderíos del Cuscatlán.

Era algo inusual, porque el aficionado salvadoreño, sin importar el resultado, suele salir espantado del estadio antes del pitazo final para evitar el caos vehicular o para colgarse del último bus. Pero esta vez no.



Los aficionados estaban convencidos que lo que acababa de suceder en el campo ese domingo 22 de junio minutos antes de las 8:00 p.m. era una hazaña sin igual, de esas que marcan un antes y un después. No era una simple clasificación a la tercera ronda eliminatoria rumbo al Mundial de Sudáfrica.



Al sonidista del Cuscatlán se le ocurrió tocar la clásica canción del grupo setentero Queen llamada “We are the champions”, y los seleccionados, los héroes de la jornada, dieron una vuelta olímpica saludando.





La selección de Carlos de los Cobos acababa de remontar dos goles panameños en los últimos 20 minutos del partido y había superado la segunda fase. Pero eso, de por sí complicado, tenía un significado más grande.



Era la primera victoria importante de El Salvador en años. Desde la eliminatoria a Francia’98 no ocurría un suceso que pusiera de acuerdo a todos los salvadoreños con esa ilusión. La selección tomaba vida después de que la afición, la prensa y directivos la daban por eliminada desde el instante en que se supo que Panamá era el rival a vencer en una serie a visita recíproca.

Esa noche medio centenar de aficionados improvisó una danza sin camisa en la plaza del Salvador del Mundo.



LA SORPRESA

En el juego de ida, El Salvador perdió por la mínima, pero quedó la sensación de que pudo haber ganado por todas las opciones desperdiciadas. El público canalero abandonó triste el estadio Rod Carew, y la esperanza salvadoreña creció.



El día siguiente, la prensa de Panamá renegó por el corto resultado de locales, y recordó que era muy peligroso ir al Cuscatlán con sólo un gol de ventaja.



El técnico Alexandre Guimaraes, quien había dirigido a Costa Rica en dos Mundiales y había jugado en otro, cortó el drama, y fiel a su estilo dijo que tenían suficiente para avanzar.

Eliseo Quintanilla, seleccionado salvadoreño. Foto: archivo





Por otro lado, El Salvador incluso salió de Panamá como víctima después de que una radio local instaló cinco altoparlantes de más de dos metros de altura fuera del hotel donde se hospedaban los seleccionados azules en la madrugada previa a la ida.



El delantero salvadoreño Williams Reyes cuenta que escuchó el coro de “¡No van a dormir!”, y Chepe Martínez hasta llegó a pedir cambio de habitación. Cuando llegó a oídos de los aficionados salvadoreños, estos planificaron la venganza.



Todos esos ingredientes se sumaban sobre los hombros del plantel canalero y terminarían explotando a 20 minutos del final del partido de vuelta.



Para Panamá la semana no fue cómoda. La última cola del huracán Arthur no le permitió entrenar mucho y apenas tuvo tiempo para reconocer el pasto del Cusca dos días antes.



Tampoco supo que Felipe Cañadas, el preparador de porteros de la selección azul, se hizo pasar por un empleado del estadio para asistir en primera fila de su entrenamiento a puertas cerradas en San Salvador.



De lo que sí se dieron cuenta fue del carnaval que los aficionados salvadoreños armaron en las afueras del hotel capitalino la noche antes del partido en el Cusca. Cerca de 100 personas armadas con megáfonos, latas, cacerolas y cualquier objeto con el que pudieran hacer un sonido molesto comenzaron a recorrer todos los límites del hotel, pues no estaban seguros de qué lado dormían los panameños.

Incluso desde el carro patrulla de la Policía que vigilaba la calle se escuchó un “¡Arriba con la selección!” con altavoz. Aproximadamente a la 1:00 a.m. la parranda tomó fuerza con unos mariachis. El bullicio terminó cerca de las 3:00 a.m.



Dos meses después, el defensor Felipe Baloy dijo en una entrevista para un medio local que el paso por El Salvador “fue una pesadilla”. Recordó la “enajenación” del equipo en la cancha y los “molestos latazos” que sonaron la noche anterior.



EL 22 DE JUNIO



Ese domingo, los últimos efectos del huracán Arthur golpeaban al istmo centroamericano.

Las oficinas meteorológicas anunciaron lluvias para horas de la tarde noche, tal como había ocurrido durante toda la semana. Y había un aroma de triunfalismo alrededor del juego programado para las 6:00 p.m.

No quedó claro si la imagen de Panamá era menos atemorizante de lo que parecía o si el equipo de Carlos de los Cobos lucía mejor de lo esperado o si era una combinación de ambos.



La cola de los aficionados con boleto de sol en mano que esperaban ingresar al estadio hablaba por sí sola. La serpiente de camisas azules que se alargaba por 300 metros saltaba al unísono gritando “¡Dos a cero!” una y otra vez. Nadie en esa cola dudaba de la clasificación.



Luego, el himno cantado a todo pulmón por 30 mil almas y el abucheo y la espalda de todo sol para la canción nacional del rival era una pizca de lo fiero que iba a ser el Cusca. Encima, los panameños malentendieron una falta de tacto de Alfredo Pacheco, quien lanzó hacia el banquillo una banderita de Panamá que le había regalado el capitán rival en los actos protocolarios.



El jugador sólo quería ahorrar tiempo, pero en el fondo fue una señal para los visitantes.

En las gradas también había movimiento, y no necesariamente por el buen inicio de la selección. Curiosamente, ese partido contra Panamá fue el único en que no se vendieron bebidas alcohólicas dentro del Cuscatlán por orden de la FIFA. Pero los asistentes no se conformaron, e hicieron turnos para abandonar un momento las gradas, dejarle el DUI al portero de su sector, salir a comprar cerveza, ingerirla velozmente y regresar rápido preguntando qué había pasado.



De pronto oscureció. Nadie contaba con el agrio minuto 14 en que Alfredo Pacheco y Óscar Jiménez se confiaron y permitieron que Carlos Rivera sacara un centro desde la izquierda.

Tampoco se esperaba que Marvin González midiera mal el balón, se adelantara y dejara sin marca a Garcés para que marcara a placer de cabeza.



Para agravar la situación, un par de minutos después del gol canalero cayó un diluvio sobre San Salvador. El aguacero era tan fuerte que los jugadores y el balón no se distinguían desde las gradas ni desde las cámaras de televisión. El campo y la bola se volvieron indomables.

La intensidad de aquella lluvia duró un poco más de 20 minutos (la precipitación, aunque mínima, se mantuvo hasta la medianoche) y se comió buena parte del primer tiempo. Todo parecía perdido. Faltaban tres goles, la cancha era una piscina y el público gastaba su frustración lanzándole bolsas de agua y botellas de plástico a los rivales.



Cuando los seleccionados entraron al camerino en el entretiempo estaban furiosos. Sabían que lo podían hacer mejor. Pacheco (QDDG), el capitán, lo resumió meses después recordando que en el marcador perdían, pero que en la cancha y en el entusiasmo estaban ganando.



El vestuario era un griterío. “¡Vamos, hijos de p...! Si (los panameños) no tienen nada, podemos darle vuelta.”.

Entonces, Carlos de los Cobos los interrumpió y comenzó la charla técnica. Para el entrenador era vital que los jugadores no bajaran los brazos. Para ello recurrió a un discurso que él conocía de Agustín Pichot, el capitán de la selección argentina de rugby, pronunciado antes de un partido en el Mundial de 2007.

“Esto es más que una camiseta, esta es la familia, los amigos, esta es nuestra historia: lo que hicímos en el último mes, en los últimos tres meses, hace ocho años o 10 años. Esta es la camisa que sudamos, la que lloramos, la que nos cagamos de risa. Que no nos quede nada, porque vamos a jugar por nuestra historia y por la del que tenemos al lado”, fueron las palabras de Pichot en el camerino, y algunos de esos fragmentos los repitió el mexicano en el Cuscatlán.



El Salvador salió al campo con una actitud renovada, y el público, completamente empapado, aún creía en la remontada. Entonces, durante toda la segunda parte hubo una especie de halo mágico que señalaba que los azules le pasaban por encima a los rojos y que ese tercer gol llegaría después del segundo y ese después del primero.



Pero los panameños estaban bien parados atrás y dejaban congelado a todo el país en los contragolpes. Blas Pérez falló el más claro al 47’. Hasta que en el 69 Chepe Martínez forzó un tiro libre cerca del área contraria.



Lo que pasó después en el campo lo conoce todo el país de sobra. Fue como un huracán. Cheyo la puso en el ángulo con la zurda para el empate. Luego, entró Umaña por Reyes a 10 del final, y “el Carrito” mandó un centro que prolongó Rudis, y cuando Quintanilla estaba por rematar cayó en el área por un contacto con Carlos Rivera. El árbitro mexicano Marco Rodríguez señaló el penalti y expulsó al infractor canalero.

El mismo Eliseo ejecutó y puso el 2-1. El público estalló. Durante los nueve minutos que faltaban más los tres de compensación el estadio entero coreó el “¡Sí se puede!”.

Todas las premoniciones se convertían por fin en realidad. Hay algunos aficionados que aseguran que fueron ellos los que empujaron ese último balón. En realidad, fue Luis Anaya el que haló el gatillo desde fuera de área en el 89. El disparo iba fuera, pero golpeó en la espalda de Chepe Martínez, y el desvío descolocó al portero, quien vio entrar el balón a su arco.



Si la gesta de la selección fuera una película, durante los dos segundos que estuvo el balón en el aire camino a la red, el director hubiera insertado muchas imágenes que debieron pasar por la cabeza de los seleccionados: como el día que De los Cobos aterrizó en el país, las goleadas recibidas en Bolivia y en Ecuador, el triunfo sobre Dinamarca, el castigo de Luis Anaya, los goles de Rudis ante Anguila, la exigente pretemporada en Cancún, los abucheos recibidos en la Copa de Naciones, entre otros.

Después del gol, el milagro estaba completo. La hazaña con la que todos soñaban, pero en la que pocos creían ocurrió.