"La improvisación administrativa nos pasó factura"

El rostro del uruguayo Rubén "Polillita" Da Silva reflejaba abiertamente lo que sentía tras terminar el partido en que sus pupilos cayeron 4-1 ante el local Once Deportivo en el inicio del torneo Apertura 2020.

Impotencia, enojo, decepción, son calificativos que encuadran bien el sentimiento del estratega charrúa quien debió dirigir el partido desde los graderíos del estadio Simeón Magaña por suspensión.

"Creo que fue demasiado castigo el marcador, es un aprendizaje para que lo tengan bien claro, especialmente los directivos (de Sonsonate). Hay que hacer las cosas más rápidos, hay que moverse más, no hay que dejar las cosas para mañana, si no que hacerlas hoy si se puede, la verdad nosotros (como equipo) no estuvimos a la altura realmente, hay que hacerse cargo de las cosas como son, (jugando) con muchos juveniles, pero bueno, esto apenas comienza, menos mal que la cachetada haya sido hoy y no más adelante (del torneo). Así es que tenemos mucho tiempo para mejorar, mucho tiempo para trabajar, nos faltaron varias piezas que para nosotros son claves" indicó con resignación el técnico uruguayo.

Da Silva reiteró que la improvisación dirigencial por no haber sacado a tiempo los papeles de sus tres piezas extranjeras más del nacional Levin Espinal procedente del Jocoro incidieron en gran medida en el resultado.

"Claro que pagamos caro las improvisaciones, eso se refleja en el marcador, perdimos 4-1 y que a lo mejor con todos los jugadores que me faltaron posiblemente no nos hubiera pasado esto y habría sido otro resultado, pero con el diario del lunes es fácil decir las cosas", afirmó.

Pese a la abultada derrota el estratega de los sonsonatecos admitió que "me quedo con las ganas que cada jugador puso en la cancha, con la actitud que pusieron. En la charla después del partido se los he dicho, los felicité a todos por las ganas que pusieron pero que a veces con todo eso no se gana, debemos mejorar muchísimo en muchos aspectos que vamos a trabajar antes de enfrentarnos a FAS"