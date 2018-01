La grama del Barraza no gustó a los tecleños

Gerson Mayén, volante creativo del Santa Tecla, señaló que el cuadro perico buscó por todos los medios llevarse la victoria ante el Águila, este domingo, pero al final sacó un empate de un estadio muy complicado como el Juan Francisco Barraza, en San Miguel.

"Hoy mostramos un buen fútbol. En lo personal, me voy contento con un empate fuera de casa y hay que seguir trabajando para lo que se viene en el torneo", manifestó Mayén.

El "10" colinero destacó que el único impedimento ante los emplumados fue el mal estado de la cancha del Juan Francisco Barraza. Destacó que impidió a los verdiazules desplegar una mejor idea ante los orientales.

"La cancha también no ayuda. Hay muchas cosas que no ayudan aquí. Muchos no se dan cuenta de que el mismo día se viaja. Eso desgasta y a la hora de dar todo en la cancha, se hace un poco difícil", criticó el volante cuscatleco.