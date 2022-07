Barcelona y Real Madrid vienen de gira a América

Más millones para Madrid y Barça ante la amenaza de UEFA de crear un torneo, Estados Unidos recibirá en julio a Real Madrid y Barcelona tras dos años sin giras por la pandemia.



Dos años han tenido que esperar los grandes clubes de Europa para recuperar una tradición de los últimos tiempos. Se trata de las giras veraniegas, las cuales se suspendieron en 2020 y 2021 por la pandemia del coronavirus. Este verano están de vuelta, con Real Madrid y FC Barcelona viajando a los Estados Unidos.



Vuelven los vuelos de miles de kilómetros, los actos en otros continentes y partidos dignos de la Champions League fuera de Europa. Se volvió costumbre a lo largo de este siglo, convirtiéndose en una interesante fuente de ingresos para los clubes. La pandemia puso una pausa, aunque la reanudación viene con amenaza de la UEFA.



El organismo quiere tomar también el control de las giras veraniegas. Para ello, tiene en mente crear un torneo estival que reúna a los mejores clubes del continente y, precisamente, pretende llevarlo a Estados Unidos. ¿Estaremos ante los últimos veranos de las giras, tal y como las conocemos?





El foco se pondrá este verano en EEUU. Allí se reunirán Real Madrid, Barcelona y Juventus. No es casual, ya que son los tres principales impulsores de la Superliga Europea y por ende los grandes enemigos de la UEFA. Participarán en un torneo veraniego denominado Soccer Champions Tour, organizado por AEG, empresa encargada de explotar los recintos deportivos.



Serán cinco partidos en los que se enfrentarán entre ellos y, además, jugarán contra los clubes mexicanos Chivas y Club América en el caso de Juve y Madrid, respectivamente. Las Vegas, Dallas, San Francisco y Los Ángeles serán las ciudades que se visitarán entre el 22 y el 30 de julio. El plato gordo será El Clásico, que se jugará el sábado 23 de julio en el Allegiant Stadium (Las Vegas).



"Después de varios años sin ver a algunos de estos equipos en los Estados Unidos, estamos encantados de brindar la oportunidad a los fanáticos del fútbol en los Estados Unidos de ver en directo una vez más a los mejores clubes europeos y mexicanos", celebraba Tom Braun, vicepresidente de operaciones y desarrollo comercial de AEG, cuando se presentó el torneo.





La diferencia respecto a otros años es que los equipos no harán stages de pretemporada allí y solo viajarán de ciudad en ciudad para los partidos. Es decir, Real Madrid y Barça empezarán la preparación en sus ciudades deportivas y pasarán allí varias semanas antes de partir a Estados Unidos.



La diferencia entre un equipo y otro es que el Barça viajará antes a tierras norteamericanas, donde jugará contra dos equipos de la MLS: contra el Inter de Miami, en Miami, el 19 de julio y contra el New York RB, en Nueva York, el 30 de julio. La expedición azulgrana recorrerá de costa a costa el gigante americano.



En los planes veraniegos de los dos gigantes del fútbol español hay que sumar otros partidillos que se jugarán dentro de las fronteras del país. El Barça, por ejemplo, ya tiene cerrado un choque contra el UE Olot, de Gerona, el 13 de julio y su tradicional Trofeo Gamper contra la Roma (6 de agosto).



El Madrid, que se concentra desde el 8 de julio en Valdebebas, tendrá algún partidillo contra algún equipo madrileño a puerta cerrada como ha hecho los últimos años. A la vuelta de EEUU podría jugar algún amistoso más, cerrando así su preparación para la Supercopa de Europa contra el Eintracht Frankfurt, que se jugará en Helsinki (Finlandia) el próximo 10 de agosto.





CALENDARIO

Soccer Champions Tour

Juventus - Chivas (22 de julio) - Allegiant Stadium (Las Vegas)



Real Madrid - FC Barcelona (23 de julio) - Allegiant Stadium (Las Vegas)



FC Barcelona - Juventus (26 de julio) - Cotton Bowl Stadium (Dallas)



Real Madrid - América (26 de julio) - Oracle Park (San Francisco)



Real Madrid - Juventus (30 de julio) - Rose Bowl Stadium (Los Ángeles)