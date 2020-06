“La gente me ofendía, me gritaban que estaba gordo, que me saliera del juego; era el momento de retirarme”

Francisco Jovel inició su carrera en la categoría juvenil A del Firpo en el año 1997, dio el salto a la categoría de reserva, destacó posteriormente en el equipo mayor pampero, con el Vista Hermosa, Águila y Audaz, en la primera división, hasta que puso fin a su carrera con el Cacahuatique de la segunda división, en el Clausura 2019, a los 34 años de edad.

Dice que dijo adiós al fútbol en el momento justo, que hizo muchos amigos en el balompié salvadoreño, pero que la afición fue muy dura en la recta final de su carrera, lo criticaron por su condición física y que eso influyó en parte, a la hora de optar por dejar en el pasado el fútbol.

Fueron 22 años de carrera en el fútbol salvadoreño y ahora, tras obtener título de técnico en computación e idioma inglés, su siguiente objetivo es convertirse en gerente deportivo. Ya cumplió con ese cargo con el Ilobasquense de la tercera división en el pasado Apertura 2019 y Clausura 2020 y en la actualidad, colabora con el Firpo, equipo que busca quedarse con plaza del Independiente, en la liga mayor.

Fue el momento justo de su retiro “fue el momento exacto. Jugando mi última temporada con el Firpo (2018) sentía un cansancio, no corporal, no físico, sino mental, la gente no perdona. Cuando saben que tenés más de 30 años de edad, comienzan a exigirte, gritarte ‘viejo’, yo siempre he sido corpulento de masa muscular y la gente me gritaba ‘gordo, salíte’; la gente no recuerda los momentos gratos, cuando le diste gloria a tu equipo, ellos se basan en el momento”.

Esas ofensas desde la grada pesaron en su decisión “uno se pone a pensar que no quieres que tu familia escuche cosas negativas de ti, es el tiempo de dar un paso al costado, dejar el deporte y decir que prefiero terminar de una manera positiva, que me recuerden con cariño, por los logros que obtuve en mi carrera, por eso decidí retirarme”.

Jovel, que alcanzó un ascenso a la primera división con el Audaz en el año 2017 y que fue campeón con el Firpo en el año 2013, señaló que las ofensas motivaron su salida “me afectó, quizás jugué demasiado, en el fondo de mi corazón afecta porque es el equipo que tú quieres, el equipo que tienes en tu corazón. Me formé en el Firpo, todos esos momentos vividos con el Firpo, el equipo que me identifica y vengan personas que pagan la entrada (a los partidos) y que quizás no son verdaderos aficionados (a insultar). Afecta, pero fue una decisión personal por salud mental y salud física”.

“Hay momentos donde el futbolista debe ser honesto, sincero con uno mismo y decir ‘no tengo las condiciones para competir’ y darle la oportunidad a la juventud. Ese es mi objetivo, apoyar a los jóvenes, siempre les di mi mano a los jóvenes”, añadió.

IDA Y VUELTA

Francisco Jovel, comenzó en el fútbol a los 16 años de edad como juvenil A del Firpo, dio el salto a la categoría de reserva y alternó con el plantel mayor que se proclamó campeón en el Clausura 2000; partió al Chaparrastique y Dragón de la segunda división.

En el año 2005, el entrenador Mario Martínez lo llamó al Vista Hermosa, retornó en el año 2009 al Firpo y en el año 2011 se lesionó de su rodilla. Recuerda que forzó su regreso a las canchas ante el llamado a selección de varios jugadores del equipo pampero.

Jugó siete partidos consecutivos y luego recayó de la lesión, nuevamente daños en su rodilla derecha, pero esta vez, ante la falta de apoyo del equipo, optó por no operarse nuevamente y retirarse. Pasó un año sin jugar, tras la recuperación volvió para jugar con el Guadalupano de la segunda división y con el Audaz alcanzó el ascenso a la liga mayor.

Volvió al Firpo para el año 2018 y luego pasó al Cacahuatique, equipo que marcó su retiro en el Clausura 2019. “El fútbol me dejó amistades muchas puertas abiertas, en este país, el fútbol es poco rentable en el aspecto económico, al futbolista se le trata diferente en comparación a otros países, personas con las que uno puede contar para buscar un trabajo, tras el retiro, o proyectarse, como lo estoy haciendo, como un gerente deportivo o directivo, pensado en la parte administrativo”.

Tras pasar por el quirófano por “operación de ligamento cruzado rodilla derecha sentí que era el momento idóneo para dar un paso al costado, dejo cosas buenas y malas, amigos, personas que no te quieren, en el fútbol siempre existe eso. La iniciativa es convertirme en gerente deportivo, directiva en Usulután, comité de apoyo”, concluyó.