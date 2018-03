La gala del premio “The Best” también generó memes

La celebración a los mejores del mundo en el fútbol se realizó hoy con la entrega del premio "The Best" que le fue concedido a Cristiano Ronaldo. Pero esta gala no estuvo ajena al buen humor.

El traje de Dani Alves, jugador elegido entre los mejores once del mundo, fue uno de los blancos preferidos de las bromas en las redes. Tampoco se salvaron Diego Maradona y Ronaldo Nazario, dos leyendas que acudieron a la celebración.

Pero quien se llevó la mayor cantidad de bromas fue el delantero argentino Lionel Messi, quien saludó a Cristiano y a su pequeño hijo.

Te dejamos las imágenes más graciosas de los internautas, quienes no desaprovechan los grandes acontecimientos para divertirnos con sus memes.