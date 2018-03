La foto de Cristiano Ronaldo que reta al barcelonismo antes del clásico español

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, las máximas estrellas del balompié mundial sí se enfrentarán en el Santiago Bernabéu.

Hasta ayer, el futbolista no se entrenaba con normalidad por molestias físicas, pero este día publicó una fotografía en la que afirma que, no solo él; sino todo el equipo merengue, está listo para el partido.

La foto y las palabras de Zinedine Zidane en la conferencia de prensa de hoy, confirman la participación del luso.

"Está bien, al cien por cien, ha entrenado hoy y lo que me interesa es esto. Yo no voy a entrar en lo que hay fuera del partido de mañana, no es asunto. Lo que Cristiano tiene que pensar es únicamente en el partido, como todos", explicó.