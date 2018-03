La estadística de Messi que tiene felices a todos en Real Madrid

BARCELONA (ESPAÑA). Cuando Leo Messi pise el próximo domingo el Santiago Bernabéu cumplirá exactamente 37 meses sin marcarle al Real Madrid, 1.127 días sin celebrar un tanto ante el eterno rival.Y no es que al astro argentino se le dé precisamente mal el conjunto blanco, al que ya le ha hecho 21 dianas, entre todas las competiciones, desde que debutara como profesional.Pero el instinto goleador de Messi ante los madrileños parece haberse adormecido en los últimos tres años. Y eso que la última vez que vio puerta contra ellos lo hizo a lo grande: con un hat-trick en el Bernabéu que daba la victoria al Barça (3-4) y le reenganchaba a la Liga.Fue el 23 de marzo de 2014. Curioso que el 10 lo lograra además la temporada en la que ofreció su peor versión individual, aquel curso de transición en la histórica época triunfal culé en la que el inquilino del banquillo era "el Tata" Martino.Desde entonces, Leo no ha podido celebrar ni un gol más contra el Madrid. Y ya no marcó esa misma temporada, en la final de la Copa del Rey, que el Barcelona perdió por 1-2 en Valencia y donde el tanto culé fue obra de Bartra.Tampoco lo ha hecho en los cinco clásicos de la era Luis Enrique. En la temporada 2014-15, el Barça cayó en el Bernabéu por 3-1 y Neymar fue el autor del gol visitante. En la segunda vuelta, el Barça ganó por la mínima en el Camp Nou (2-1), pero con goles de Jeremy Mathieu y Luis Suárez.En la 2015-16, Messi tampoco marcó en los clásicos. Ni siquiera en el 0-4 de aquella campaña, otra gran noche de los azulgranas en la capital y donde Leo fue un actor secundario, pues ese día regresaba de una lesión y apenas jugó la última media hora. En aquel choque, Luis Suárez hizo un doblete y Neymar e Iniesta le acompañaron en la realización.En ese curso, con Messi ya en plena forma y de nuevo titular, el Real Madrid ganaría en el Camp Nou (1-2) y pondría fin a una racha de 39 partidos sin perder de los azulgranas, que solo pudieron ver puerta con un tanto de Gerard Piqué.En el primer clásico de esta temporada (1-1) fue Luis Suárez el que vio puerta, mientras Messi encadenaba su sexto partido sin marcar al eterno rival.La estrella de Rosario se presenta este domingo de nuevo en el Bernabéu, el escenario de su último gran clásico, pero de eso ya hace 1.127 días, demasiado para él.Lo hará tras firmar otra temporada de extraterrestre, pues ya acumula 45 goles en sus botas: 29 en Liga (lo que le sitúa, de momento, cerca de la cuarta Bota de Oro de su carrera), 11 goles en la Liga de Campeones (esta campaña nadie ha marcado más que él), 4 goles en la Copa del Rey y 1 gol en la Supercopa de España.Además, el Bara necesita que Leo que vuelva a ver puerta en un clásico; los catalanes se juegan la Liga.