La escuelita del "Carrito"

Para Emerson "el Carrito" Umaña, la cuarentena ha sido un momento de reflexión para recargar baterías y encarar los proyectos que tiene en mente. Entre ellos está el consolidar su escuela de fútbol en San Vicente, así como retomar las clases de entrenador clase B las cuales ha tenido en pausa durante casi diez años.

Umaña cuenta con su escuela de fútbol en el cual, desde los últimos cuatro años, no hay una cuota por pagar. Esto ha sido de gran ayuda para los padres de familia quienes quieren darle una formación futbolística a sus niños y no tienen las condiciones económicas. Lo único que se les pide es la colaboración de un dólar por cada jornada que se juega en el torneo doméstico, esto también es opcional y sirve para gastos del torneo como hidratación, transporte, arbitraje, entre otros.

"Por la pandemia se ha dado una pausa porque los niños son vulnerables, pero al finalizar esto vamos a retomarlo nuevamente. Tengo la satisfacción que de esos chicos algunos pasaron a sub17 de Audaz, en Independiente y también a la categoría de reservas", expuso. Umaña tiene 80 niños en la escuela inscritos entre los cinco niveles.

La escuelita tiene más de seis años de laborar "y me ha gustado dar ese aporte a los niños. Me gusta trabajar desde la formación y dejar en los chicos ese deseo de ser buenos futbolistas y buenas personas", dijo. En el futuro espera tener más colaboradores y que pueda crecer el proyecto para llegar a más niños y jóvenes.

Además, el popular "Carrito" tiene en firme su carrera como entrenador, pues estuvo tres años con el Independiente y el Audaz en el cual tuvo a su cargo de las reservas. "Es un giro enorme dar ese paso desde la formación, con mi escuela, a estar con jóvenes que deben ir formando su carácter. Se debe tener temple y la experiencia ha sido abismal en un inicio porque había un cierto nerviosismo del temor que no se dieran las cosas", expuso.

Una de las satisfacciones que tiene Umaña es que algunos de sus pupilos fueron tomados en cuenta para el primer equipo de los fantasmas. "Mi mentalidad fue el formar jugadores que puedan estar en la primera división. De nada me sirve sacar un equipo campeón de reserva si ninguno de esos jugadores estarán en liga mayor".

Ahora ha sido tomado en cuenta para seguir con esta categoría con el Firpo, equipo que trabaja para regresar a la primera división. De concretarse, espera que pueda mantener la idea de formar a los chicos.

Clases de entrenador

Umaña destaca que quiere retomar las clases de entrenador clase B, a las cuales puso una pausa. Esto se debió a que cuando estaba estudiando, estuvo en las investigaciones por el tema de partidos amañados en la selección y si bien salió sin sanción al no tener participación, algunos entrenadores votaron para vetarlo, según relató.

"Cuando estuve sacando el curso clase B salió el tema de amaños en selección y me tiraron esa mancha encima de involucrarme y no tuve nada que ver. Me suspendieron de seguir con el curso. Entonces hubo otras clases pero por capricho no las quise sacar, por molestias con ciertas personas que votaron en mi contra. Ahora tengo la idea de sacarlo para seguir preparándome ", confesó.

Su idea es culminar sus estudios y prepararse para tener el desafío de entrenar en primera división. Sabe que hay mucho camino por recorrer "pero ese deseo está latente", mencionó.

De su paso por la primera división, también tiene sus recuerdos. Sus dos finales más recordadas fueron la del Apertura 2003 con el FAS ante el Águila "porque mi sueño siempre fue ser campeón con el FAS y esa final tuvo de todo". Y la otra fue en el Apertura 2010 en la tanda de penaltis ante el Alianza "porque nadie daba nada por mí, decían que estaba acabado. Es muy especial para mí", recordó. En total ganó seis títulos en la primera división.

Con los jaguares, en ese 2010, también lo recuerda por otros factores pues "antes de la final, a mi papá le arrebataron la vida debido a la delincuencia. Además, en ese torneo perdimos a nuestro compañero Nelson Rivera, por eso es que ese título se celebró en el cielo", finalizó.