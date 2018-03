La escandalosa forma en la que Ibrahimovic confirmó su regreso al Manchester United

I UNITED it @manchesterunited Una publicación compartida de IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) el 24 de Ago de 2017 a la(s) 6:08 PDT

El Manchester United ha oficializado hoy el regreso al club del delantero sueco Zlatan Ibrahimovic por una temporada y ha confirmado que lucirá el dorsal número 10.Ibrahimovic, de 35 años, defendió los colores del United el pasado año, en una campaña en la que disputó 46 partidos, marcó 28 goles y levantó tres títulos: la Liga Europa, la Copa de la Liga (EFL Cup) y la Community Shield."El Manchester United está encantado de anunciar que Zlatan Ibrahimovic regresa a nuestro club y que ha firmado un contrato por una temporada. Llevará el número 10", informó el equipo entrenado por José Mourinho a través de un comunicado.El futbolista sueco, exjugador de Ajax, Juventus, Inter, Milán, Barcelona y PSG, sufrió en la recta final del pasado curso una rotura del ligamento cruzado de la pierna, que lo ha mantenido alejado de los terrenos de juego durante los últimos meses."Estoy de vuelta para acabar lo que empecé. Mi intención y la del club siempre fue que continuara aquí, y estoy deseando volver a pisar el césped de Old Trafford", aseguró Zlatan en la misiva."Sin embargo, sé que tengo que ir poco a poco para estar recuperado al cien por cien. He trabajado muy duro y lo seguiré haciendo para asegurarme de que estoy en las mejores condiciones posibles en mi regreso", añadió el legendario jugador escandinavo.Ibrahimovic, que podría empezar a tener minutos a partir del mes de diciembre, renunció a su salario durante el tiempo de inactividad en el club y se desvinculó del United el pasado 30 de junio."Estamos encantados de que Zlatan se siga recuperando y felices de poder contar con su experiencia y ambición. Después de su gran contribución el pasado año se merece toda nuestra confianza, y seremos pacientes y le esperaremos para que regrese. No tengo ninguna duda de que será una pieza muy importante en la segunda mitad de temporada", señaló Mourinho, entrenador de los Diablos Rojos.El anuncio cobró gran relevancia y se volvió viral por la forma en la que el sueco, finalmente, lo reveló a sus seguidores en instagram: