La emotiva despedida de Borja Mayoral del Real Madrid

Borja Mayoral se despidió del Real Madrid, en esta ocasión para salir del club, traspasado al Getafe tras varias cesiones en las últimas temporadas, y agradecido al club que le formó y a los "valores" que le acompañarán durante toda su carrera, afirmó con el club de su corazón ha "vivido momentos que jamás pensaba".

"Llegué siendo un niño con la ilusión de ser futbolista. Con 10 años empecé a llevar en mi corazón el escudo del Real Madrid. Quince años después me toca despedirme y no es nada fácil para mí. Este club me ha visto crecer, he creado muchísimos recuerdos maravillosos y he podido vivir grandes experiencias", destacó Mayoral en su carta de adiós.

Mayoral recordó la figura de cada entrenador que tuvo en la cantera, desde que entró al Real Madrid en la categoría alevín, hasta el primer equipo y se mostró agradecido con todos los "trabajadores del club, jugadores y aficionados" madridistas.

"Esta entidad me ha formado como jugador pero sobre todo como persona, transmitiendo una serie de valores que me han ayudado a ser la persona que soy hoy. He podido vivir momentos que jamás pensaba que viviría. En el Real Madrid he podido jugar grandes competiciones, he jugado con leyendas del fútbol, he marcado goles y he ganado Champions League", aseguró antes de despedirse admitiendo que "siempre" llevará al club en su corazón.