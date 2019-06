La eliminación de la selección, bajo la lupa de técnicos

El Salvador pasó de ver altas posibilidades de avanzar a cuartos de final a una cruda realidad, volver a casa prematuramente. El equipo nacional intentó sobrevivir con sólo un gol en 270 minutos y Honduras supo hacer daño para propinar una goleada inolvidable de 4-0.

Grupo LPG contactó a cuatro entrenadores nacionales para analizar qué afectó para sufrir este revés. Los argumentos son muchos, entre ellos que se arriesgó poco que debe aprenderse del rival que jugó sin presión y supo tener dominio total y que se necesita preparar más tiempo al equipo para eventos futuros como la Liga de Naciones y no sólo juntar al grupo cuando están los amistosos o partidos oficiales encima.

Nelson Ancheta, técnico de Jocoro, comentó ''Honduras, sabiendo que estaba eliminada, iba a jugar sin presión, quería lavar la cara y levantar su imagen. Cuando un equipo está así las cosas se le hacen más fáciles, trata de desenvolverse mejor y arriesga más. Eso pasó en el partido, tuvieron todo el control del partido a pesar de que no llegaron con mucha claridad en la primera parte pero sí tenían la pelota".

"Con el primer gol nos vinimos abajo y con el segundo gol nos roban el balón y cae el segundo. Hay que trabajar y el profesor De los Cobos ha comenzado a hacerlo defensivamente pero sin progresar sobre el arco rival,a pesar de que tuvimos oportunidades claras con Nelson y Portillo. El segundo tiempo, la única que tuvimos fue la de Nelson y después se vino la desorganización cuando nos meten el 2-0. Nos faltó esas transiciones de sabernos defender y atacar. Nos defendemos bien pero llegamos poco y a veces no nos alcanza para ganar un partido'', dijo.

El miedo de arriesgar, a criterio de Ancheta, minó las aspiraciones de seguir con vida en la Copa. ''En este partido nuestra selección tuvo una idea clara de defenderse bien sin arriesgar, intentando mantener el cero atrás. Honduras hizo sus movimientos y ahí es donde nos ganó. Tuvimos siempre ese temorcito de no atacar mucho, de defender el cero y nos costó.

"Distinto habría sido intentar ganar, hacer daño y que el rival no tuviera el dominio del partido, con llegadas, posición, anticipciones. Honduras nos acosó y hacía que perdiéramos la pelota con facilidad. Cuando un equipo mantiene el control del juego tiene las posibilidades de ganar''.

Nelson Ancheta habló de los jugadores que destacaron en la Selección y aclaró que uno de ellos no debió ser sustituido contra los hondureños. ''Hubo jugadores importantes, rescato a Jonathan Jiménez, el central (Roberto) Domínguez, Henry (Hernández) aunque fue goleado, Nelson (Bonilla) mostró que tiene calidad aunque lució huérfano arriba, igual Narciso (Orellana) y afectó quitarlo en lugar de Darwin (Cerén) que tiene trayectoria, perdiéndose marca y orden''.

TODO ESTABA A FAVOR...

Luego del empate de Jamaica con Curazao, a la Selección se le presentaban dos alternativas para clasificar a cuartos: el triunfo que le permitía cerrar líder de grupo o empatando que lo dejaba segundo.



Edwin Portillo, entrenador de Isidro Metapán, considera que no se aprovechó la oportunidad de oro por ser primero o segundo, luego de la combinación de resultados.



''Teníamos todo para poder clasificar y pasar a la siguiente ronda y no lo conseguimos. Soñamos con un buen primer tiempo y creímos que las cosas nos iban a salir pero nos caímos. Honduras fue totalmente dominador en los dos tiempos pero más en el tramo final donde nos hizo daño con cuatro goles. Hay que poner mucha atención porque no nos habían anotado varios goles, con excepción de Brasil".

"Además, jugamos muy defensivos, en las transiciones en el ataque generamos poco, y eso había servido que no nos anotaran goles. Pero cuando queremos ir al ataque después de estar perdiendo por 1-0 nos destapamos demasiado y esas son las consecuencias'', sostuvo.



El corto de tiempo de preparación fue un factor que pesó según ''Bochinche'' Portillo. ''Jamaica y Honduras han sido rivales duros en eliminatorias de mundiales, sabíamos a quiénes nos enfrentamos, pero considero que tuvimos poco tiempo de preparación y el profesor Carlos De los Cobos lo sabe. Se juntó al grupo para los dos amistosos y luego se jugó la Copa Oro. El trabajo específico que se debe hacer con la Selección fue muy poco''.

APRENDIZAJE

El timonel de Santa Tecla FC, Rodolfo Góchez, considera que hay mucho qué aprender para corregirlo pronto en la selección.



''Influyó bastante que Honduras jugó sin ninguna presión, nos djeó un aprendizaje a todos. Cuando se intentan cosas sin miedo a perder y arriesgando se logran cosas. Hay cosas en lo táctico, la actitud y exceso de confianza que entran en juego, es complicado pensar que una Selección puede avanzar a la siguiente fase con sólo un gol. No es una crítica pero al ver los números es complicado aspirar así. La selección ha ganado mucho en confianza, orden pero en el fútbol el tiempo de trabajo es importante, de repente algunos jugadores pueden tener ideas claras y otros no con sus clubes y por eso los técnicos en selecciones deben ser de alta jerarquía y ahi está la magia en conjunción", expresó Góchez.

"Acá no dudo de la calidad de los jugadores, de la convocatoria acertada o calidad del técnico, sino que está el aprendizaje de que hay que dar tiempo las cosas pero también las cartas estaban echadas a favor y no se logró, hay qiue ir por detalle. Los que integran la seleccion sabrán a uqé prestarle atención asi como cuando se sacan los resultados porque hay fijarse en las formas. No se puede pensar que tienes un buen rendimiento por los resultados, ya que a veces se gana a costa de erorres del rival y suerte. Hay que analizar si el modelo de juego, si está funcionando o no''.



Para el entrenador Efraín ''Chirolón'' Burgos, de Once Lobos de Segunda División, insistir en un juego defensivo es un arma de doble fili y calificó lo sucedido en Copa Oro como un fracaso", sostuvo.



''El sistema defensivo es como caminar sobre la corniza de un edificio de 20 pisos, tarde o temprano resbalas y las caídas son dolorsas y fatales. Tener diez jugadores atrás de la línea de la pelota más una línea de confrontación 50 metros atrás del arco rival nos limita e impide poder marcar. No hay que olvidar que para ganar se necesitan goles", expresó.

"Hay que reconstruir todo lo que se cae pero reconstruirlo con proyectos serios y nos lleven a un pueblo futbolero para tener alegría y felicidad. Creo que es un fracaso porque la situación dada, bastaba empatar para clasificar a cuartos de final. Sin embargo, una derrota de 4-0 nos desnudó y nos puso en el sitio donde hemos estado últimamente. Espero que las autoridades tengan a bien construir algo para nuestro fútbol'', agregó.