“La dirigencia del Águila deja mucho que desear”

El volante Nicolás Fagúndez partió hacia su natal Salto en Uruguay luego de finalizar su contrato con Águila y no renovarlo, pero le confesó a EL GRÁFICO lo que vivió en la interna emplumada los últimos cinco meses de su contrato deportivo.

¿Qué pasó en realidad en la interna del Águila para que hayas tenido dos rendimientos opuestos?

Con dificultad intenté jugar pero no fue lo mismo no pude recuperar mi nivel, pero estoy consciente que dejé todo de mi en la cancha para rendir.

¿Por qué se terminó la liga con tres derrotas consecutivas, qué sucedió internamente?

Siento que el equipo especuló mucho en el campeonato, creo que nunca se vio un juego fluido, sentí que todo era forzado, habiendo jugadores de buen pie y si en la etapa definitoria jugás contra los mejores equipos del torneo, y si te equivocás como lo hicimos, lo pagás caro.

¿Cómo fue tu relación con el resto del plantel?

En la interna entre los jugadores siempre hubo un buen grupo, no somos amigos (con muchos de ellos) pero nos llevábamos bien, hubo muy buena relación, me llevo lindos recuerdos.

¿Te manejaste bien con el cuerpo técnico de Águila?

La relación que sostuve con (Jorge) Casanova y con el preparador físico (Claudio Berbotto) siento que fue muy buena. Creo que son buenas personas pese a que podemos compartir o no la idea futbolística que tenían.

¿Tu pensar de la dirigencia?

Dejaron muchísimo que desear, empezando por el papá (Pedro Arieta Vega) y terminando por el hijo (Pedro Arieta Iglesias) y alguna que otra persona que le hace mucho daño al club. El otro día dijo que me habían comunicado que no seguía y yo pensaba en voz alta ¿Cuando me comunicaron mi no renovación de contrato? Fueron puras mentiras. Trata de dejarlo mal a uno con la gente diciendo mentiras.

No tienen palabra y uno se va y le siguen debiendo dinero, es triste la situación. Creo que lo mejor es que den un paso al costado y dejen trabajar a gente que quiere sacar el club adelante.

¿Regresas al fútbol uruguayo o hay oportunidad de retomar el tema de jugar en México?

Aún no sé de mi futuro, por ahora son solo especulaciones, estamos esperando que se pueda concretar algo pronto.

¿Hubo ofertas para seguir en El Salvador con otro equipo?

Del fútbol de El Salvador no hay ofertas de ningún otro equipo. Hay posibilidades de algún equipo pero en otro país pero aún no se concreta.

¿Qué más te tocó vivir en Águila?

No me gustó la falta de pago y la falta de acercamiento de la directiva para dar explicaciones y sobre todo las mentiras.