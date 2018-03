La curiosa “entrevista” que le hicieron en Estados Unidos a Darwin Cerén

El mediocampista salvadoreño del San José Earthquakes de la liga estadounidense (MLS), Darwin Cerén, participó de una entrevista poco usual, ya que no fue un periodista, sino un compañero suyo el que lo interrogó ante las cámaras.

Quien hizo las veces de entrevistador fue el panameño Harold Cummings, compañero de Cerén en las filas del club californiano. Ambos hablaron de la preparación para el choque estelar del domingo en el que buscarán un puesto en los playoffs (fase eliminatoria).

Cummings, quien se recupera de una lesión, aprovechó el tiempo fuera de las canchas para probar otra faceta. Acá podés ver la entrevista que le hizo al cuscatleco:

Harold Cummings took the mic after training, and well, did the most professional interview we could've imagined with @CerenDarwin. ???????????? pic.twitter.com/B3s9tZGNVL