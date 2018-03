La crisis de Chivas fija la atención del fútbol mexicano

MÉXICO. Las Chivas de Guadalajara, actuales campeones de la Liga mexicana, tienen un problema: se olvidaron de ganar y, en apenas tres meses, pasaron de levantar el trofeo a ser el último clasificado del campeonato.Losdirigidos por el argentino Matías Almeyda viven una situación inédita bajo su mando:marchan últimos en la tabla del actual torneo después de cinco fechassin victorias.Una vez ganadasla Liga y la Copa locales el semestre pasado, Chivas no sumó más victorias, ni siquiera en pretemporada, y ademássufrió la lesión de su mejor jugador, el delantero Alan Pulido."¿A cuántos les dolió que haya salido campeón Chivas?", aseguró Almeyda en una explosiva conferencia de prensa la semana pasada, acusando que los árbitros usaban criterios diferentes contra su equipo.La realidad es que Chivas suma apenastres empatesy una diferencia negativa de cuatro goles. El sábado pasado sufrió su caída más dolorosa hasta ahora:1-0con el humilde Puebla como local y sin dar muestras de mejoría.Antes, Chivas había sido goleado 4-1 en Monterrey ante Rayados. Aquel día Almeyda sufrió su primera expulsión desde que llegó al banquillo del club mexicano en septiembre de 2015 y, en un gesto que representa la actualidad de su equipo,recibió dos partidos de suspensión por sus airadas protestas."Yo quedo como el malo de la película, pero yo no estoy llorando, aclaré que el equipo está jugando mal, no estamos en el nivel que mostramos el torneo pasado", expresó el técnico sudamericano en la cadena ESPN.Chivas no ocupaba la última plaza desde el Apertura 2013. Con el estratega argentino habían vividosu peor momento en el Apertura 2015, su torneo debut, cuando fue penúltimo durante tres fechas, en ese momento inmiscuido en la pelea por no descender."El éxito muchas veces es el peor enemigo del ser humano, porque pensamos que cuando lo conseguimos ya está todo", declaró Almeyda en la cadena ESPN. "Vamos a luchar como siempre, con humildad, porque no nos da lo mismo perder o empatar, queremos ser protagonistas, queremos ganar", concluyó.El fútbol mexicano, con un sistema de competencia donde los ocho mejores acceden a las finales, permite que el arranque de Chivas no sea necesariamentecatastrófico para los de Almeyda. El tiempo, por una ocasión, está del lado del campeón, aunque deberá empezar a mostrar síntomas de recuperación.