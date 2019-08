"La cancha del Rommel Fernández es mucho mejor que la del Cuscatlán"

Enrico Small, líder del ataque de Tauro, era una de las amenazas que tenía Alianza de cara al juego de ida de octavos de final de Liga CONCACAF, disputado el jueves pasado en el estadio Cuscatlán. Pero en realidad, el atacante panameño no tuvo más que 45 minutos para complicar a los albos en ese juego y casi que pasó desapercibido. No pudo evitar la derrota por 2-0 ante los aliancistas.

Pero para el juego de vuelta, Small dijo que saldrá desde el inicio para ir a buscar la remontada ante los albos. Habla de escribir una nueva historia. Para eso, el delantero se aferra al estado actual de la cancha del estadio Rommel Fernández Gutiérrez, de superficie natural. ''Esa es nuestra sede, nuestra casa. Es un cancha bastante bonita, mucho mejor que la del estadio Cuscatlán. Vamos a ir esa victoria para pasar a la siguiente ronda. El de vuelta va a ser otra película'", dijo Small en plática con EL GRÁFICO.

Aún con pizarra adversa del 2-0 en la ida, Small confía en que Tauro podrá revertir, de la mano del timonel uruguayo Saúl Maldonado. "Estamos motivados para el jueves, trabajando fuerte, para pasar a la siguiente fase. Para el juego de ida, el profesor me dijo que me iba a utilizar de cambio y como él es quien manda, no puedo contradecirlo" , dijo el delantero canalero.

Small tiene en claro en tiempo el presupuesto del equipo negro y blanco para los 90 minutos que restan ante los albos, por la vuelta de octavos de Liga CONCACAF. "Estamos trabajando para ir a contrarrestar el fútbol de Aianza. Ahora vamos de una vez a buscar el primer gol en el primer cuarto de hora, para estar más tranquilos. Luego ir en busca de los otros dos en el resto del partido", dijo el atacante del equipo panameño a este medio.