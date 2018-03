La butaca del estadio Juan Francisco Barraza ya fue entregada

Tal parece que, el caso de la butaca que fue arrancada del estadio Juan Francisco Barraza el domingo y que estaba en manos del líder de la Barra Brava 96 del Alianza, Carlos Marroquín, estaría llegando a su final, luego que el aficionado se hiciera presente hoy en el estadio y entregara al Cuerpo de Agentes Metropolitanos locales el bien municipal."Slipt", como es apodado Marroquín, presentó una disculpa por exhibir la butaca en sus redes sociales y trató de enmendar su error devolviendo el asiento."No queda más que expresar que de los errores se aprende, y dejaríamos de ser humanos si no los cometemos. De lo vivido queda una gran lección y no solo para mi, sino para todos los aficionados a no dejarnos manejar por fanatismos", reparó Marroquín en una publicación que compartió en su perfil de Facebook.