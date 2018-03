La baja de Nicolás Fagúndez determinó el empate del Águila

A criterio del entrenador del Águila, Jorge Casanova, el empate sin goles que este sábado su equipo logró ante el Santa Tecla fue justo, pese a que según manifestó le dejó con "amargura" porque era la oportunidad para escalar en la tabla de posiciones.

Con el punto, los emplumados llegaron a los 30 puntos, en el cuarto puesto, pero de haber salido con la victoria hubiesesn quedado en el segundo puesto, solo debajo de Alianza y a la espera de lo que hagan hoy los albos ante Isidro Metapán.

"Es obvio que ambos (equipos) queríamos ganar y por eso (el partido) fue por momentos enredado, por momentos con fútbol y con algunas situaciones de gol (...), pero por lo menos en mi cabeza está que si no gano no pierdo, y eso no signifique que seamos defensivos", aseguró el estratega uruguayo.

Asimismo, para el estratega uruguayo, la baja de su compatriota Nicolás Fagúndez en el mediocampo fue importante y determinante para el resultado.

"Sin duda es una baja sensible, lo de él fue un golpe el viernes. Se le hicieron los estudios y no fue nada grave y como fue tan cerca del partido no tuvo chance de recuperarse. Esperemos que para el próximo encuentro podamos contar con él", manifestó.

Por otro lado, dijo que el apretado calendario no es excusa para no buscar siempre el mejor resultado posible.

"El jugar partidos seguidos es bueno, porque jugás, recuperás, jugás y el plantel está bien", valoró Casanova.